Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जालोर के गोगाजी मंदिर में 35 किलो चांदी चोरी, दो नकाबपोश CCTV में कैद

Jalore News: जालोर जिले में बागोड़ा थाना क्षेत्र के तिलोड़ा गांव स्थित टेरलाई नाड़ी गोगाजी मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर करीब 35 किलो चांदी की छत्र व लगभग ढाई तोला सोने की चेन चोरी कर ले गए.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Heeralal bhati
Published: Jan 18, 2026, 04:13 PM IST | Updated: Jan 18, 2026, 04:13 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में सर्दी का कहर! इस दिन से एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, बारिश की प्रबल संभावना
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में सर्दी का कहर! इस दिन से एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, बारिश की प्रबल संभावना

राजस्थान सरकार युवाओं को देगी 10 लाख रुपये का बिना ब्याज का लोन, जानें कैसे करें आवेदन
6 Photos
Rajasthan Government scheme

राजस्थान सरकार युवाओं को देगी 10 लाख रुपये का बिना ब्याज का लोन, जानें कैसे करें आवेदन

967 करोड़ रुपये से राजस्थान में यहां बन रहा हाई स्पीड रेलवे ट्रैक, 37 घुमावदार मोड़ होंगे शामिल!
7 Photos
Rajasthan government project

967 करोड़ रुपये से राजस्थान में यहां बन रहा हाई स्पीड रेलवे ट्रैक, 37 घुमावदार मोड़ होंगे शामिल!

सरपंच के काम से नहीं हैं खुश या फिर करता है अपनी मनमानी? जानिए कैसे जनता छीन सकती है उसका पद!
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

सरपंच के काम से नहीं हैं खुश या फिर करता है अपनी मनमानी? जानिए कैसे जनता छीन सकती है उसका पद!

जालोर के गोगाजी मंदिर में 35 किलो चांदी चोरी, दो नकाबपोश CCTV में कैद

Jalore News: राजस्थान के जालोर जिले में बागोड़ा थाना क्षेत्र के तिलोड़ा गांव स्थित टेरलाई नाड़ी गोगाजी मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोर मंदिर के ताले तोड़कर करीब 35 किलो चांदी की छत्र व लगभग ढाई तोला सोने की चेन चोरी कर ले गए. घटना से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया.

सुबह पुजारी के मंदिर पहुंचने पर ताले टूटे मिले, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में दो नकाबपोश बदमाश चोरी करते हुए कैद हुए हैं. ग्रामीणों ने बताया कि करीब पांच माह पहले भी मंदिर से लगभग 10 किलो चांदी की छत्र चोरी हुई थी, जिसका अब तक खुलासा नहीं हुआ. यह गांव में छठी चोरी की घटना है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि दो दिन में चोरी का खुलासा नहीं हुआ, तो बागोड़ा-सायला स्टेट हाईवे जाम कर आंदोलन किया जाएगा. थानाधिकारी बलदेवराम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 31 जनवरी को दासपां में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित होगा. यह सम्मेलन दासपां, कोरा, नवापुरा चौपावतान और रूसियार गांवों के हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करेगा. दुधेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने समाज को संगठित करने, सनातन जीवन मूल्यों को अपनाने और हिंदू चेतना को मजबूत करने पर जोर दिया. स्वयंसेवकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जन-जन तक संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी ली.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJalore Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news