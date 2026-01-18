जालोर के गोगाजी मंदिर में 35 किलो चांदी चोरी, दो नकाबपोश CCTV में कैद

Jalore News: जालोर जिले में बागोड़ा थाना क्षेत्र के तिलोड़ा गांव स्थित टेरलाई नाड़ी गोगाजी मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर करीब 35 किलो चांदी की छत्र व लगभग ढाई तोला सोने की चेन चोरी कर ले गए.
Trending Photos
Jalore News: राजस्थान के जालोर जिले में बागोड़ा थाना क्षेत्र के तिलोड़ा गांव स्थित टेरलाई नाड़ी गोगाजी मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोर मंदिर के ताले तोड़कर करीब 35 किलो चांदी की छत्र व लगभग ढाई तोला सोने की चेन चोरी कर ले गए. घटना से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया.
सुबह पुजारी के मंदिर पहुंचने पर ताले टूटे मिले, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में दो नकाबपोश बदमाश चोरी करते हुए कैद हुए हैं. ग्रामीणों ने बताया कि करीब पांच माह पहले भी मंदिर से लगभग 10 किलो चांदी की छत्र चोरी हुई थी, जिसका अब तक खुलासा नहीं हुआ. यह गांव में छठी चोरी की घटना है.
यह भी पढ़ें- जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पोलैंड के डिप्टी PM सिकोरस्की का बयान, बोले- पुतिन का अहंकार यूरोप की स्थिरता के लिए खतरा!
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि दो दिन में चोरी का खुलासा नहीं हुआ, तो बागोड़ा-सायला स्टेट हाईवे जाम कर आंदोलन किया जाएगा. थानाधिकारी बलदेवराम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.
पढ़ें एक और बड़ी खबर
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 31 जनवरी को दासपां में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित होगा. यह सम्मेलन दासपां, कोरा, नवापुरा चौपावतान और रूसियार गांवों के हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करेगा. दुधेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने समाज को संगठित करने, सनातन जीवन मूल्यों को अपनाने और हिंदू चेतना को मजबूत करने पर जोर दिया. स्वयंसेवकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जन-जन तक संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी ली.
यह भी पढ़ें- कांग्रेस के आरोपों पर बालमुकुंद आचार्य का पलटवार, बोले- फर्जी वोटर्स के नाम कटने पर इनके पेट में दर्द हो रहा
यह भी पढ़ें- बैलों से खेती करने पर मिलेंगे 30 हजार रुपये, डूंगरपुर में किसानों का दिखा जबरदस्त रिस्पॉन्स
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJalore Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!