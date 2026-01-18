जालोर के गोगाजी मंदिर में 35 किलो चांदी चोरी, दो नकाबपोश CCTV में कैद

Jalore News: राजस्थान के जालोर जिले में बागोड़ा थाना क्षेत्र के तिलोड़ा गांव स्थित टेरलाई नाड़ी गोगाजी मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोर मंदिर के ताले तोड़कर करीब 35 किलो चांदी की छत्र व लगभग ढाई तोला सोने की चेन चोरी कर ले गए. घटना से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया.

सुबह पुजारी के मंदिर पहुंचने पर ताले टूटे मिले, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में दो नकाबपोश बदमाश चोरी करते हुए कैद हुए हैं. ग्रामीणों ने बताया कि करीब पांच माह पहले भी मंदिर से लगभग 10 किलो चांदी की छत्र चोरी हुई थी, जिसका अब तक खुलासा नहीं हुआ. यह गांव में छठी चोरी की घटना है.

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि दो दिन में चोरी का खुलासा नहीं हुआ, तो बागोड़ा-सायला स्टेट हाईवे जाम कर आंदोलन किया जाएगा. थानाधिकारी बलदेवराम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

