Jalore News: बागोड़ा-सांचौर भारतमाला एक्सप्रेस वे पर शनिवार अल सुबह बड़ा हादसा हो गया. NHAI की लापरवाही के चलते एक साथ चार गाड़ियां आपस में भिड़ गईं. हादसे में दो फॉर्च्यूनर, एक ऑडी कार और एक पिकअप ट्रोला बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक्सप्रेस वे के बीच सड़क पर गिट्टी डाली गई थी और हादसे के समय वहां कोई सांकेतिक बोर्ड या चेतावनी संकेत नहीं लगे थे. तेज रफ्तार में आ रही गाड़ियां गिट्टी पर चढ़कर करीब 20 फीट तक उछल गईं और आपस में भिड़कर पलट गईं.

हादसा बागोड़ा टोल प्लाज़ा के पास हुआ, जहां अल सुबह अचानक हुई इस दुर्घटना ने यात्रियों में दहशत फैला दी. स्थानीय लोगों का कहना है कि NHAI की ओर से समय रहते उचित संकेत लगाए जाते तो यह हादसा टल सकता था.

इस घटना ने एक बार फिर भारतमाला एक्सप्रेस वे के निर्माण व रखरखाव पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं.

Jalore: आहोर में मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरों पर लौटी रौनक, फसलें अच्छी होने की उम्मीद

Jalore News: आहोर उपखण्ड क्षेत्र में गुरुवार को बादलों की गरज के साथ मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ. सुबह से ही रुक-रुक कर हो रही बरसात से जनजीवन प्रभावित रहा. वहीं लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे खिल उठे.

क्षेत्र में जल रही फसलों को जीवनदान मिलने की उम्मीद जगी है. बुवाई के बाद बारिश का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब जाकर पूरा हुआ. भवरानी, रायथल, देवकी, वेडिया, काम्बा, नोसरा, बावड़ी, भाद्राजून सहित आहोर उपखण्ड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में झमाझम बरसात का दौर जारी है. ग्रामीणों के अनुसार यदि इसी तरह बारिश का क्रम बना रहा तो खरीफ की फसलें अच्छी तरह लहलहा उठेंगी.

बता दें कि राजस्थान में मानसून का कमबैक हो चुका है. आज 21 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में छाए काले बदरा ताबड़तोड़ बरसने वाले हैं. मरुधरा में मानसून के भयंकर तरीके से एक्टिव होने के चलते कई जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है.

