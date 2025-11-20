Jalore News: PM किसान की 21वीं किस्त से 2.25 लाख किसानों के खाते में आए 45 करोड़ रुपये

Jalore News: केशवाना स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के हस्तांतरण का भव्य आयोजन हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर से सीधे बटन दबाकर देशभर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. जालोर जिले के 2 लाख 25 हजार 106 पात्र किसानों के खाते में एक साथ 45.02 करोड़ रुपये पहुँच गए.

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सभी किसानों को हार्दिक बधाई दी. उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री जी का यह तोहफा किसानों के लिए दिवाली से कम नहीं. केंद्र और राज्य सरकार की तमाम कृषि कल्याण योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ ताकि आपकी आय दोगुनी हो.”

जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप गवांडे ने किसानों से जैविक व प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा, “रासायनिक खाद व कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग मिट्टी को बंजर बना रहा है. जैविक खेती से न सिर्फ लागत कम होगी बल्कि उत्पाद भी स्वस्थ और महँगे दामों में बिकेगा.”

कार्यक्रम से पहले 250 से अधिक किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र की विभिन्न प्रदर्शनी इकाइयों का अवलोकन किया. इनमें कड़कनाथ मुर्गी पालन, बकरी पालन, नेपियर घास की खेती, एलोवेरा उत्पादन और वर्मी कम्पोस्ट यूनिट शामिल थे. किसानों ने इन नवाचारों को देखकर काफी उत्साह दिखाया और इनके बारे में वैज्ञानिकों से विस्तार से जानकारी ली.

कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, वैज्ञानिक और बड़ी संख्या में किसान-किसानियाँ मौजूद रहे. किसानों के चेहरों पर खुशी साफ दिखी और सभी ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया. अब जिले के किसान 22वीं किस्त का इंतज़ार करने लगे हैं.

