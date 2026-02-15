Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पहले घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म की कोशिश, फिर मामा को लाठी से वार कर उतारा मौत के घाट

Jalore News: जालौर जिले में आहोर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लाठी से वार करने से एक व्यक्ति की मौत हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Heeralal bhati
Published: Feb 15, 2026, 11:18 PM IST | Updated: Feb 15, 2026, 11:18 PM IST

Trending Photos

फिर उड़ा सोना-चांदी का रॉकेट! क्या इस बार टूट जाएंगे सब रिकॉर्ड? जानें आज के ताजा रेट
7 Photos
Jaipur Gold Silver Rate Today

फिर उड़ा सोना-चांदी का रॉकेट! क्या इस बार टूट जाएंगे सब रिकॉर्ड? जानें आज के ताजा रेट

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गट्टा करी, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Rajasthani Gatta Curry

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गट्टा करी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश का अलर्ट जारी!
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश का अलर्ट जारी!

जगतपुरा के सीबीआई फाटक जाम से मिलेगी राहत, 95 करोड़ का फ्लाईओवर निर्माण हुआ शुरू
7 Photos
Rajasthan government project

जगतपुरा के सीबीआई फाटक जाम से मिलेगी राहत, 95 करोड़ का फ्लाईओवर निर्माण हुआ शुरू

पहले घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म की कोशिश, फिर मामा को लाठी से वार कर उतारा मौत के घाट

Jalore News: राजस्थान के जालौर जिले में आहोर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लाठी से वार करने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. दरअसल एक आरोपी युवक ने घर में घुसकर युवती से रेप का प्रयास किया और चिल्लाने पर उसके मामा और घर के लोग पहुंचे, तो आरोपी ने युवती के मामा पर ताबड़तोड़ लाठी से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी अशोक नामक युवक ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर उसकी भांजी के साथ रेप का प्रयास किया गया, जिसपर युवती के चिल्लाने पर युवती के मामा और परिवार के दो अन्य लोग पहुंचे, जिसपर आरोपी युवक ने युवती के मामा के सिर पर लाठी से वार किया, जिसमें युवती का मामा गंभीर रूप से घायल हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटना के बाद परिजन तुरंत आहोर राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका अमृत घोषित कर दिया. घटना में दो अन्य लोग भी घायल हुए, जिनका इलाज जारी है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया.

वहीं पुलिस ने परियोजनाओं की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी अशोक कुमार को हिरासत में ले लिया है. वहीं परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

सांचौर शहर में चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई. स्कॉर्पियो में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. स्कॉर्पियो सवार लोगों ने गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाई. सूचना पर नगरपालिका की दमकल मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. सांचौर शहर हाड़ेचा बस स्टेशन के पास ये घटना हुई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJalore Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news