पहले घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म की कोशिश, फिर मामा को लाठी से वार कर उतारा मौत के घाट

Jalore News: राजस्थान के जालौर जिले में आहोर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लाठी से वार करने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. दरअसल एक आरोपी युवक ने घर में घुसकर युवती से रेप का प्रयास किया और चिल्लाने पर उसके मामा और घर के लोग पहुंचे, तो आरोपी ने युवती के मामा पर ताबड़तोड़ लाठी से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी अशोक नामक युवक ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर उसकी भांजी के साथ रेप का प्रयास किया गया, जिसपर युवती के चिल्लाने पर युवती के मामा और परिवार के दो अन्य लोग पहुंचे, जिसपर आरोपी युवक ने युवती के मामा के सिर पर लाठी से वार किया, जिसमें युवती का मामा गंभीर रूप से घायल हो गया.
घटना के बाद परिजन तुरंत आहोर राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका अमृत घोषित कर दिया. घटना में दो अन्य लोग भी घायल हुए, जिनका इलाज जारी है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया.
वहीं पुलिस ने परियोजनाओं की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी अशोक कुमार को हिरासत में ले लिया है. वहीं परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
सांचौर शहर में चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई. स्कॉर्पियो में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. स्कॉर्पियो सवार लोगों ने गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाई. सूचना पर नगरपालिका की दमकल मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. सांचौर शहर हाड़ेचा बस स्टेशन के पास ये घटना हुई.
