Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Heeralal bhati
Published: Dec 16, 2025, 11:21 PM IST | Updated: Dec 16, 2025, 11:21 PM IST

दिनदहाड़े दुकानदार पर तानी पिस्तौल, लूट में रहा नाकाम, CCTV में वारदात कैद

Jalore Robbery News: राजस्थान के जालोर जिले में भीनमाल शहर में मंगलवार को अपराधियों के बढ़ते हौसले एक बार फिर सामने आए, जब करड़ा चौराहे के पास स्थित एक ज्वैलर्स की दुकान में दिनदहाड़े नकाबपोश बदमाश ने पिस्तौल की नोक पर लूट का प्रयास किया. हालांकि दुकानदार की सतर्कता और साहस के चलते बड़ी वारदात टल गई और बदमाश मौके से फरार हो गया.

पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बदमाश पहले आसपास की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था. जैसे ही उसने देखा कि दुकान में दुकानदार अकेला है और कोई ग्राहक मौजूद नहीं है, वह अचानक दुकान में घुस गया.

बदमाश ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और हाथ में पिस्तौल लेकर सीधे काउंटर पर पहुंचा. उसने दुकानदार को डराते हुए लूट की कोशिश की और मोबाइल छीनने का प्रयास किया. अचानक हुए इस घटनाक्रम से दुकानदार घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया.

दुकानदार के चिल्लाने और आसपास लोगों की हलचल बढ़ते देख बदमाश बिना किसी सामान की लूट किए मौके से फरार हो गया. घटना के बाद आसपास की दुकानों में भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया और व्यापारियों में भय फैल गया. घटना की सूचना मिलते ही भीनमाल पुलिस मौके पर पहुंची और ज्वैलर्स की दुकान का निरीक्षण किया.

पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त की, जिसमें बदमाश की पूरी गतिविधि साफ दिखाई दे रही है. फुटेज के आधार पर बदमाश की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं. पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर संदिग्धों की तलाश भी शुरू की है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा. दुकानदार की ओर से लिखित रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दिनदहाड़े बाजार क्षेत्र में ज्वैलर्स की दुकान पर पिस्तौल दिखाकर लूट के प्रयास की इस घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में गहरी चिंता है. व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से बाजार क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, सीसीटीवी निगरानी को मजबूत करने और सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने की मांग की है. लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं ने भीनमाल शहर की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJalore Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

