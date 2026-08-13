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बड़गांव में लगातार चोरी से भड़का ग्रामीणों का गुस्सा, सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन

Jalore News: जालोर के बड़गांव कस्बे में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में आक्रोश है. रात में चोरी की एक और वारदात के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की. ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस के साथ वे भी रात में गश्त कर रहे हैं, फिर भी चोर लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Published:Aug 13, 2026, 05:14 PM IST | Updated:Aug 13, 2026, 05:14 PM IST
बड़गांव में लगातार चोरी से भड़का ग्रामीणों का गुस्सा, सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन
Image Credit: Jalore News

Jalore News: राजस्थान के जालोर जिले के बड़गांव कस्बे में लगातार हो रही चोरी की वारदातों को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया. रात में चोरी की घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस के साथ वे भी रात में गश्त कर रहे हैं. इसके बावजूद चोरी की घटनाएं नहीं रुक रही हैं. सड़क जाम की सूचना पर रानीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी व वारदातों के खुलासे का आश्वासन दिया.

पुलिस प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन

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जालोर जिले के रानीवाड़ा क्षेत्र के बड़गांव कस्बे में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. रात में एक और चोरी की घटना सामने आने के बाद ग्रामीण सड़क पर उतर आए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जमकर नारेबाजी की तथा कस्बे में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग की.

लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे चोर

ग्रामीणों का कहना है कि कस्बे में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की ओर से रात्रि गश्त की जा रही है. इसके अलावा ग्रामीण भी रात के समय अपने स्तर पर गश्त कर रहे हैं. इसके बावजूद चोर लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ग्रामीणों ने कहा कि लगातार चोरी की घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि चोर पुलिस और ग्रामीणों की गश्त को चुनौती दे रहे हैं. इससे कस्बे में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है.

रात में चोरी की घटना के बाद ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए और सड़क पर जाम लगा दिया. ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से पूर्व में हुई चोरी की वारदातों का भी जल्द खुलासा करने की मांग की. उनका कहना था कि जब तक चोरी की घटनाओं में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक कस्बे में लोगों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहेगी.

सड़क जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस

सड़क जाम की सूचना मिलने पर रानीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाइश दी. अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि चोरी की वारदातों को गंभीरता से लिया जा रहा है. पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर वारदातों का खुलासा किया जाएगा.

चोरी की पुरानी घटनाओं की जांच तेज करने की मांग

ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त को और मजबूत करने, संदिग्ध लोगों और गतिविधियों पर नजर रखने तथा चोरी की पुरानी घटनाओं की जांच तेज करने की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई जल्द सामने आनी चाहिए, ताकि लोगों में बना डर खत्म हो सके. अब बड़ा सवाल यह है कि पुलिस और ग्रामीणों की लगातार गश्त के बावजूद चोरी की घटनाओं पर कब पूरी तरह रोक लगेगी. ग्रामीणों की निगाहें अब पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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