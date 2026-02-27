Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

हर साल होली बाद निकलता है सैकड़ों साल पुराना ढोल, बजते ही नाचने लगता है पूरा गांव

Jalore News : जालौर के भीनमाल सैंकड़ों साल पुरानी ढोल है. ये ढोल सिर्फ होली के अगले दिन निकाली जाती है और जब ये बजती है तो किसी के पैर नहीं रूकते. कुछ ऐसे शुरू होता है यहां घोटा गैर …

pragati pant
Edited Bypragati pant
Reported By Hiralal Bhati
Published:Feb 27, 2026, 01:01 PM IST | Updated:Feb 27, 2026, 01:03 PM IST

Trending Photos

3 संतान वाले कर्मचारियों को कब मिलेगी गुड न्यूज? पंचायत चुनाव में छूट के बाद गरमाया मुद्दा
8 Photos
rajasthan government jobs

3 संतान वाले कर्मचारियों को कब मिलेगी गुड न्यूज? पंचायत चुनाव में छूट के बाद गरमाया मुद्दा

Photos: जयपुर से 80 KM दूर पर स्थित है ये खूबसूरत झील, तस्वीरें देख रह जाएंगे दंग
7 Photos
rajasthan place to visit

Photos: जयपुर से 80 KM दूर पर स्थित है ये खूबसूरत झील, तस्वीरें देख रह जाएंगे दंग

राजस्थान में तपती गर्मी के बीच बड़ी राहत, नया पश्चिमी विक्षोभ बदलेगा मौसम का मिजाज!
7 Photos
rajasthan weather update

राजस्थान में तपती गर्मी के बीच बड़ी राहत, नया पश्चिमी विक्षोभ बदलेगा मौसम का मिजाज!

‘वायु शक्ति-2026’ में दिखी देश की ताकत, लड़ाकू हेलीकॉप्टर ‘प्रचंड’ में को-पायलट बनीं राष्ट्रपति, देखें तस्वीरें
4 Photos
jaisalmer news

‘वायु शक्ति-2026’ में दिखी देश की ताकत, लड़ाकू हेलीकॉप्टर ‘प्रचंड’ में को-पायलट बनीं राष्ट्रपति, देखें तस्वीरें

हर साल होली बाद निकलता है सैकड़ों साल पुराना ढोल, बजते ही नाचने लगता है पूरा गांव

Jalore News : होली के दूसरे दिन जालोर के भीनमाल में घोटा गैर की धूम होती है. शहर के बड़े चौहटे पर वर्षों से ये परंपरा चला आ रही है. इसकी खासियत यह है कि बाबैया ढोल जैसे ही बजने लगता है तो युवाओं के कदम गैर में खेलने के लिए थिरकने लगते हैं. होली के दूसरे दिन युवाओं को बाबैया ढोल का इंतजार रहता है, जैसे ही ढोल गैर में पहुंचता है तो लोग उत्साह, जोश से नृत्य करने लगते हैं.

होली पर गैर नृत्य आम साधारण गांव में भी होता है. लेकिन भीनमाल की ऐतिहासिक घोटा गैर सालों से भीनमाल का इतिहास रही है. गोटा गैर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और बुजुर्ग हाथों में लठ लेकर पहुंचते हैं और शहर के बड़े चोहटे पर इसका आयोजन होता है, जिसमें हाथों में डंडे लेकर ढोल पर बड़ी संख्या में युवा नृत्य करते हैं. घोटा गैर नृत्य को देखने के लिए शहर सहित आसपास के गांव से भी लोग पहुंचते हैं.

परंपरा के अनुसार घौटा गैर सर्वप्रथम चण्डीनाथ महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर सात निंबड़ी, खारी रोड, देतरियों का चौहटा, गणेश चौक होते हुए बड़ा चौहटा पहुंचती है. वर्षों पूर्व भी यही क्रम चलता था. इससे पूर्व दिनभर विभिन्न जातियों, मौजिज, गणमान्य लोगों के यहां ढोल ले जाकर करबा पीने की रस्म निभाई जाती है. चंडीनाथ महादेव मंदिर से जैसे ही ढोल निकलता है तो खारी रोड पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट जाती है.

स्थानीय जाकोब तालाब के पास रहने वाले मीर समाज के लोग बताते हैं कि आथमणा वास में निवास करने वाले मीर समाज के लोग इस ढोल को पिछले 62 वर्षों से बजाते आ रहे हैं. मान्यताओं के अनुसार सैकड़ों वर्ष पुराने इस ढोल को वर्षों पहले ठाकुरों ने मीर समाज को सौंपा था. इस ढोल को सिर्फ होली पर्व पर ही बाहर निकाला जाता है. बाकी के दिनों में इस ढोल को बाहर नहीं निकाला जाता है.

कहा जाता है कि बाबैया ढोल का विशेष महत्व है. इस ढोल की आवाज सुनकर लोगों के पांव अपने आप नृत्य के लिए उठ जाते हैं. इसकी आवाज एक विशेष रूप में होती है जो दूर-दूर तक सुनाई देती है. कहा जाता है कि पहले इसकी आवाज कई किलोमीटर तक भी सुनाई देती थी. जब यह बजता था तो पूरा शहर एकत्रित हो जाता था. कहा जाता है कि होली का हुड़दंग और घोटा गैर का हुड़दंग का पूरा खेल इसी ढोल पर आधारित है. इसी ढोल की धुन पर सभी अपनी मस्ती में मस्त होकर घोटा लेकर गैर नाचते हैं।वह पहले शहर के कई चोहटों से गैर नाचते हुए घंटा घर आते हैं और घंटा घर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं.

भीनमाल से उत्तम गोस्वामी के साथ हीरालाल भाटी की रिपोर्ट

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jalore Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news