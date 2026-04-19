/भीनमाल में तुगलकी फरमान! शादी में आए तो लगेगा जुर्माना, परिवार का हुक्का-पानी बंद

Jalore News: जालोर जिले के भीनमाल शहर में अवैध पंचायत का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. भादरड़ा रोड निवासी वरदाराम माली ने पुलिस थाना भीनमाल में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए समाज के कुछ स्वयंभू पंचों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

पीड़ित के अनुसार, उसके परिवार में एक पुत्र और दो पुत्रियों की शादी होने वाली है, लेकिन समाज के कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए अवैध पंचायत बुला ली. इस पंचायत में शामिल स्वयंभू पंच समरथाराम, दीपाराम, बाबुलाल, जगदीश, सोमताराम, सरदाराराम और मांगीलाल ने फरमान जारी कर दिया कि जो भी व्यक्ति इन शादियों में शामिल होगा, उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

बताया जा रहा है कि पूरा विवाद वरदाराम के भतीजे विक्रम कुमार के लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर शुरू हुआ. इसी मुद्दे को आधार बनाकर पंचायत ने विक्रम पर 31 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगा दिया. इतना ही नहीं, विक्रम के बहनोई पर भी 4 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया गया.

नाराज स्वयंभू पंच अब पूरे परिवार को धमका रहे

मामला यहीं नहीं रुका. पंचायत के फैसले के तहत विक्रम कुमार और पांचाराम को समाज से बहिष्कृत कर उनका हुक्का-पानी बंद कर दिया गया. इससे परिवार पर सामाजिक और मानसिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है.

इस पूरे प्रकरण में पहले से ही भीनमाल थाने में मुकदमा दर्ज है. बावजूद इसके, आरोप है कि गवाही देने से नाराज स्वयंभू पंच अब पूरे परिवार को धमका रहे हैं और केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं.

स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि दूल्हा-दुल्हन समेत परिवार के कई सदस्य रात में ही थाने पहुंचे और पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई. दूल्हा और दुल्हन ने बताया कि पंचायत के तुगलकी फरमान के चलते समाज के लोग उनके घर आने से भी डर रहे हैं, जिससे शादी की तैयारियों पर असर पड़ रहा है.

पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि उन्हें न्याय मिल सके और समाज में इस तरह के अवैध फैसलों पर रोक लग सके. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

