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जालोर में रामदेवरा के दर्शन कर लौट रहे परिवार पर टूटा कहर! हादसे में 9 साल के बच्चे की मौत, 20 घायल!

Jalore News: जालोर के भीनमाल में रामदेवरा से दर्शन कर गुजरात लौट रहे श्रद्धालुओं के वाहन को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. हादसे में गिर सोमनाथ निवासी एक ही परिवार के 20 से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि 9 वर्षीय मासूम तेजप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 15, 2026, 09:25 AM|Updated: Jul 15, 2026, 09:25 AM
जालोर में रामदेवरा के दर्शन कर लौट रहे परिवार पर टूटा कहर! हादसे में 9 साल के बच्चे की मौत, 20 घायल!
Image Credit: बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन कर वापस गुजरात लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jalore News: जालोर जिले के भीनमाल क्षेत्र में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन कर वापस गुजरात लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. भागल-सेफ्टा नदी के पास हुए इस हादसे में एक अज्ञात वाहन ने श्रद्धालुओं की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी. इस दर्दनाक भिड़ंत में 9 साल के एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.


प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पीड़ित श्रद्धालु बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन करने के बाद अपने गृह राज्य गुजरात लौट रहे थे. जब उनका वाहन भीनमाल क्षेत्र में भागल-सेफ्टा नदी के आगे पहुंचा, तभी सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि श्रद्धालुओं की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. हादसे के ठीक बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया. राहगीरों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी.

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एक ही परिवार के 20 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती
सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए भीनमाल के राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं, कुछ घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए पास के निजी भूपेंद्र अस्पताल में शिफ्ट किया गया है.

प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, घायलों में 8 से 9 महिलाएं, 10 बच्चे और 4 से 5 पुरुष शामिल हैं. हादसे में घायल हुए सभी लोग गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के सूतरपाड़ा गांव के रहने वाले हैं और आपस में एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, घायलों में से एक युवक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है.

मासूम तेजप्रकाश की मौके पर मौत, परिवार में पसरा मातम
इस दर्दनाक हादसे में गिर सोमनाथ निवासी 9 वर्षीय बालक तेजप्रकाश की मौके पर ही सांसें थम गईं. खुशी-खुशी भगवान के दर्शन कर घर लौट रहे परिवार के लिए यह घटना किसी बड़े वज्रपात से कम नहीं थी. हादसे और बच्चे की मौत की खबर जैसे ही उनके पैतृक गांव सूतरपाड़ा पहुंची, वहां और पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई.

प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया स्थिति का जायजा
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए उपखंड अधिकारी (SDM) मोहित कासनियां के निर्देशन में तहसीलदार भीखदान चारण तुरंत अस्पताल पहुंचे. उन्होंने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से मुलाकात कर घायलों के स्वास्थ्य का हाल जाना और उन्हें त्वरित व बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. अस्पताल प्रशासन की ओर से अतिरिक्त डॉक्टरों की टीम तैनात कर घायलों का इलाज शुरू कर दिया गया है.

अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस
हादसे के बाद टक्कर मारने वाला अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा. भीनमाल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की बारीकी से जांच शुरू कर दी है. पुलिस की अलग-अलग टीमें घटनास्थल के आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं ताकि फरार अज्ञात वाहन और उसके चालक का पता लगाया जा सके.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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