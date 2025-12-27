जालोर के सांचौर में प्लॉट विवाद में खूनी खेल! चितलवाना में बदमाशों ने महिला को गाड़ी से कुचला

Jalore News: चितलवाना थाना क्षेत्र के सेसावा गांव में प्लॉट विवाद के चलते 5-6 गाड़ियों में आए बदमाशों ने एक परिवार पर हमला कर दिया. सामने आने वाले परिजनों पर गाड़ियां चढ़ाने का प्रयास किया. इस बीच, वाली देवी पत्नी खींयाराम विश्नोई को बदमाशों ने गाड़ियों से कुचल दिया, जिनकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गयी .वहीं उनकी पुत्री भंवरी देवी और भतीजा सदराम घायल हैं. भंवरी देवी के रीढ़ और सिर में गंभीर चोटें आई हैं.

जानकारी के अनुसार, चितलवाना थाना क्षेत्र के सेसावा गांव में सरकारी स्कूल के सामने पंचायत की आबादी भूमि में एक भूखंड है. इस भूखंड को लेकर इस परिवार का आरोपी चूनाराम जाट के साथ विवाद चल रहा था. देर रात करीब 11 बजे आरोपी 5 गाड़ियों में बदमाशों के साथ भूखंड पर पहुंच गया और वहां खड़े लोगों पर हमला कर दिया.

तोड़फोड़ के दौरान जो भी बीच में आया, उस पर बदमाशों ने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया. हमले में वाली देवी के पेट के ऊपर एक गाड़ी चढ़ा दी. वहां सो रही उसकी पुत्री भंवरी देवी और भतीजा सदराम बीच में आए तो उन्हें भी मारने की कोशिश में टक्कर मार दी. इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

10-12 बदमाशों पर मामला दर्ज

घटना के बाद मृतका का पुत्र हरीश गाड़ी से मौके पर पहुंच रहा था, तब आरोपियों ने सेसावा रोड बस स्टैंड के पास उसे टक्कर मार दी और मारने का प्रयास किया. हरीश को मामूली चोटें आई. इस संबंध में मृतका के बेटे हरीश ने चुनाराम पुत्र पेमाराम, नैनाराम पुत्र पेमाराम, देवाराम पुत्र पेमाराम जाट, नवलाराम पुत्र लाखाराम सहित 10-12 अन्य बदमाशों पर मामला दर्ज करवाया है.



घटना की सूचना पर शुक्रवार सुबह ग्रामीण एकत्र हो गए और आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग की. एएसपी आवड़दान रतनू ने बताया कि हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. उसके बाद मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jalore Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-