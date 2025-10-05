रातभर शव को कुचलते हुए निकली गाड़ियां, सड़क पर चिपके मिले लाश के चीथड़े, जालोर में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा

Jalore News: जालोर जिले के आहोर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में पंजाब निवासी 25 वर्षीय युवक गुरप्रीत सिंह उर्फ काकू की मौत हो गई. यह हादसा रात करीब 2 बजे आहोर थाने के हरियाली गांव में नेशनल हाईवे-325 पर हुआ. सूचना के अनुसार, गुरप्रीत का शव हादसे के बाद बीच सड़क पर पड़ा रहा, जिसे देखकर गुजरने वाले राहगीरों ने पुलिस को सूचित किया. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की.

पुलिस जांच और पोस्टमॉर्टम

उम्मेदपुर पुलिस चौकी प्रभारी दीपसिंह ने बताया कि शुक्रवार देर रात एक अज्ञात वाहन ने गुरप्रीत सिंह को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक कुछ भी नहीं किया जा सका. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जालोर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. परिजनों के आने के बाद पोस्टमॉर्टम पूरा किया गया और शव उन्हें सौंप दिया गया. पुलिस ने बताया कि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है और अज्ञात वाहन चालक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं.

हादसे का कारण और परिस्थितियां

प्रारंभिक जांच में पता चला कि गुरप्रीत रात करीब 12 बजे नायरा पेट्रोल पंप से निकला था. उसने अपना वाहन सड़क के किनारे खड़ा कर शराब लेने के लिए हाईवे पार करने की कोशिश की, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी. पुलिस को संदेह है कि शराब के नशे या असावधानी के कारण यह हादसा हुआ. परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और वाहन चालक को पकड़ने के लिए छानबीन जारी है. स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है.

