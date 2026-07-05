/रबी सीजन से पहले जालौर के किसानों को बड़ी राहत, चितलवाना की सभी नहरों की होगी सफाई

Jalore News: सांचौर (जालोर) जिले के चितलवाना क्षेत्र के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. ग्राम पंचायत चितलवाना की प्रशासक प्रेमा देवी जगदीश बिश्नोई ने रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए पंचायत क्षेत्र की सभी नहरों, वितरिकाओं और माइनरों की व्यापक साफ-सफाई कराने की घोषणा की है. इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिंचाई का पानी बिना किसी रुकावट के अंतिम छोर तक पहुंचे और किसानों को समय पर पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके.

गणेश चतुर्थी से शुरू होगा विशेष सफाई अभियान

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प्रशासक प्रेमा देवी जगदीश बिश्नोई ने बताया कि नहरों की सफाई का विशेष अभियान गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर शुरू किया जाएगा. रबी फसलों के लिए नर्मदा नहर में पानी छोड़े जाने से पहले पूरे नहर तंत्र की सफाई पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. इससे पानी का प्रवाह बेहतर होगा और सिंचाई व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सकेगी.

अंतिम छोर तक पहुंचेगा सिंचाई का पानी

प्रशासक के अनुसार, सफाई कार्य पूरा होने के बाद नहरों में पानी का प्रवाह सुचारु रहेगा और अंतिम छोर (टेल) तक पानी पहुंचाने में आसानी होगी. इससे पंचायत क्षेत्र के सभी किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने की संभावना बढ़ेगी, जिससे खेती का कार्य प्रभावित नहीं होगा.

वर्षों से किसानों को उठानी पड़ रही थी परेशानी

क्षेत्र के किसानों को लंबे समय से नहरों की समय पर सफाई नहीं होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. नहरों में गाद, झाड़ियां और अन्य अवरोध जमा होने से पानी बीच रास्ते में ही रुक जाता था और अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाता था.

इसका सीधा असर किसानों की खेती पर पड़ता था. कई किसानों की बुवाई समय पर नहीं हो पाती थी, जबकि जिन किसानों ने फसल बो दी थी, उनकी फसलें सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण प्रभावित होती थीं.

नियमित सफाई पर रहेगा विशेष जोर

इन समस्याओं को देखते हुए ग्राम पंचायत चितलवाना ने निर्णय लिया है कि पंचायत क्षेत्र की सभी नहरों, वितरिकाओं और माइनरों की नियमित साफ-सफाई करवाई जाएगी. इसका उद्देश्य रबी सीजन के दौरान किसानों को निर्बाध सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना और खेती के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है.

किसानों ने फैसले का किया स्वागत

प्रशासक की इस घोषणा का क्षेत्र के किसानों ने स्वागत किया है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि सफाई अभियान निर्धारित समय पर पूरा हो जाता है तो हजारों किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. उनका मानना है कि नहरों में पानी का सुचारु प्रवाह होने से रबी फसलों की बुवाई समय पर होगी और उत्पादन में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिल सकता है.