Jalore News: चितलवाना डावल में दीपावली पर ऊंट-घुड़ दौड़, रियासतकालीन परंपरा बनी आकर्षण

Jalore News: राजस्थान के चितलवाना उपखंड के डावल गांव में दीपावली के अवसर पर रियासतकाल से चली आ रही ऊंट व घुड़ दौड़ की ऐतिहासिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस पारंपरिक आयोजन में क्षेत्र के पशुपालकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसने ग्रामीण संस्कृति और सामाजिक एकता की मिसाल पेश की. प्रतियोगिता में 45 ऊंटों और 17 घोड़ों ने हिस्सा लिया, और ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्ययंत्रों व नारों के साथ विजेताओं का जोरदार स्वागत किया.

ऊंट व घुड़ दौड़

ऊंट चाल दौड़ में जबराराम रेवाड़ा का ऊंट पहले स्थान पर रहा, जबकि मसरू देवासी धुड़वा का ऊंट दूसरे और जबर खान नगर गुडामालानी का ऊंट तीसरे स्थान पर रहा. घुड़ चाल दौड़ में सरवाना के पूनमाराम विश्नोई के घोड़े ने प्रथम स्थान हासिल किया. डावल के मास्टर मालाराम सियाक का घोड़ा दूसरे और होतीगांव के गनी खान का घोड़ा तीसरे स्थान पर रहा. विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिसने आयोजन में चार चांद लगा दिए.

सांस्कृतिक एकता का प्रतीक

मुख्य अतिथि पूर्व राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन ग्रामीण संस्कृति, पशुपालन और सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं. उन्होंने कहा कि यह परंपरा न केवल पशुपालकों को प्रोत्साहित करती है, बल्कि युवाओं में लोक संस्कृति के प्रति रुचि भी जगाती है. आयोजन में मौजूद ग्रामीणों ने इसे लोक संस्कृति का पर्व बताते हुए उत्साह व्यक्त किया.

भाईचारे का उत्सव

प्रतियोगिता के दौरान आपसी भाईचारा और सद्भाव का अद्भुत नजारा देखने को मिला. बड़ी संख्या में ग्रामीण, पशुपालक, युवा और बच्चे इस आयोजन में शामिल हुए. पारंपरिक संगीत और उत्साहपूर्ण नारों ने माहौल को और जीवंत बना दिया. यह आयोजन न केवल डावल गांव की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखता है, बल्कि क्षेत्र में एकता और उत्सव का संदेश भी देता है.