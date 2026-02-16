Bhiwadi Chemical Factory Fire: अलवर जिले के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक बंद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग इतनी विकराल है कि फैक्ट्री के अंदर से लगातार तेज धमाकों की आवाजें आ रही हैं. आशंका जताई जा रही है कि अंदर गैस सिलेंडर फट रहे हैं. सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि फैक्ट्री करीब 2 महीने से पूरी तरह बंद बताई जा रही थी, फिर भी अंदर श्रमिक मौजूद थे. अब तक 7 श्रमिकों के जले हुए शव बरामद किए जा चुके हैं, मौके पर पहुंचे अधिकारियों के मुताबिक रीको की तरफ से यहां कपड़ा फैक्ट्री की अनुमति थी, लेकिन यहां पटाखा बनाया जा रहा था. इस दौरान ये आगजनी हुई है.

क्या बोले तिजारा विधायक ?

मामले पर जी राजस्थान न्यूज से बात करते हुए तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने कहा कि - जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. आगे ऐसा कुछ ना हो इसके लिए जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मौके पर तनावपूर्ण माहौल

आग की सूचना मिलते ही आधा दर्जन से ज्यादा दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन आग की तीव्रता के कारण बुझाने में काफी दिक्कत आ रही है. पुलिस ने आसपास के इलाके को पूरी तरह खाली करवा दिया है और आम लोगों को घटनास्थल से दूर रखा गया है. खुशखेड़ा थाना की पुलिस और दमकलकर्मी दोनों टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है. भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

बना हुआ है रहस्य

सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंद फैक्ट्री में श्रमिक अंदर क्या कर रहे थे? फैक्ट्री के बाहर कोई नाम-प्लेट या बोर्ड नहीं लगा है, जिससे पहचान और भी मुश्किल हो गई है. अभी तक आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है. पुलिस और फायर विभाग दोनों ही स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है. स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. कई लोग अपने परिजनों की तलाश में मौके पर पहुंच गए हैं.



जी राजस्थान न्यूज के सवाल

1- बिना किसी बोर्ड या नाम के फैक्ट्री कैसे चल रही थी ?

2- करीब 2 महीनों से फैक्ट्री बंद दिखायी गयी, तो बिजली विभाग और दमकल विभाग ने जांच क्यों नहीं की ? फैक्ट्री में अंदर क्या हो रहा था ?

3- फैक्ट्री के अंदर 20-30 श्रमिक काम कर रहे थे. क्या श्रमिकों का कोई डेटा मौजूद है ?

4- भिवाड़ी में ऐसी कितनी और बेनाम फैक्ट्रियां हो सकती हैं, जो नियमों के ताक पर रखकर चल रही है ?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंNagaur Newsहर पल की जानकारी.