Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भिवाड़ी खैरथल में फैक्ट्री में भीषण आग, 7 श्रमिकों के शव बरामद, गंभीर झुलसे दिल्ली रेफर

Bhiwadi Chemical Factory Fire: भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक बंद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. फैक्ट्री करीब 2 महीने से बंद बताई जा रही थी, लेकिन अंदर कई श्रमिक मौजूद थे. आस पास के लोगों ने बताया की आग लगने के बाद कुछ श्रमिक झुलसे हुए , भागते हुए बाहर आए , जिनकी हालत गंभीर है और इलाज जारी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 16, 2026, 11:44 AM IST | Updated: Feb 16, 2026, 12:29 PM IST

Trending Photos

भिवाड़ी में फैक्ट्री बनी कब्रिस्तान, 7 श्रमिकों की दर्दनाक मौत, देखें रूह कंपा देने वाले फोटो
9 Photos
bhiwadi factory fire

भिवाड़ी में फैक्ट्री बनी कब्रिस्तान, 7 श्रमिकों की दर्दनाक मौत, देखें रूह कंपा देने वाले फोटो

राजस्थान में फिर बदेलगा मौसम, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर बदेलगा मौसम, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी

Photos: बाड़मेर में पानी की बूंद-बूंद को तरसे लोग, बिजली-पानी की लड़ाई में जनता प्यास से बेहाल
8 Photos
Barmer news

Photos: बाड़मेर में पानी की बूंद-बूंद को तरसे लोग, बिजली-पानी की लड़ाई में जनता प्यास से बेहाल

Govind Singh Dotasara: क्या करते हैं डोटासरा के लुकअलइक गोविंद सिंह? शादी में नाश्ता करते हुए आए थे नजर
6 Photos
Govind Singh Dotasra

Govind Singh Dotasara: क्या करते हैं डोटासरा के लुकअलइक गोविंद सिंह? शादी में नाश्ता करते हुए आए थे नजर

भिवाड़ी खैरथल में फैक्ट्री में भीषण आग, 7 श्रमिकों के शव बरामद, गंभीर झुलसे दिल्ली रेफर

Bhiwadi Chemical Factory Fire: अलवर जिले के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक बंद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग इतनी विकराल है कि फैक्ट्री के अंदर से लगातार तेज धमाकों की आवाजें आ रही हैं. आशंका जताई जा रही है कि अंदर गैस सिलेंडर फट रहे हैं. सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि फैक्ट्री करीब 2 महीने से पूरी तरह बंद बताई जा रही थी, फिर भी अंदर श्रमिक मौजूद थे. अब तक 7 श्रमिकों के जले हुए शव बरामद किए जा चुके हैं, मौके पर पहुंचे अधिकारियों के मुताबिक रीको की तरफ से यहां कपड़ा फैक्ट्री की अनुमति थी, लेकिन यहां पटाखा बनाया जा रहा था. इस दौरान ये आगजनी हुई है.

क्या बोले तिजारा विधायक ?

मामले पर जी राजस्थान न्यूज से बात करते हुए तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने कहा कि - जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. आगे ऐसा कुछ ना हो इसके लिए जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मौके पर तनावपूर्ण माहौल
आग की सूचना मिलते ही आधा दर्जन से ज्यादा दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन आग की तीव्रता के कारण बुझाने में काफी दिक्कत आ रही है. पुलिस ने आसपास के इलाके को पूरी तरह खाली करवा दिया है और आम लोगों को घटनास्थल से दूर रखा गया है. खुशखेड़ा थाना की पुलिस और दमकलकर्मी दोनों टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है. भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


बना हुआ है रहस्य
सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंद फैक्ट्री में श्रमिक अंदर क्या कर रहे थे? फैक्ट्री के बाहर कोई नाम-प्लेट या बोर्ड नहीं लगा है, जिससे पहचान और भी मुश्किल हो गई है. अभी तक आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है. पुलिस और फायर विभाग दोनों ही स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है. स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. कई लोग अपने परिजनों की तलाश में मौके पर पहुंच गए हैं.


जी राजस्थान न्यूज के सवाल
1- बिना किसी बोर्ड या नाम के फैक्ट्री कैसे चल रही थी ?

2- करीब 2 महीनों से फैक्ट्री बंद दिखायी गयी, तो बिजली विभाग और दमकल विभाग ने जांच क्यों नहीं की ? फैक्ट्री में अंदर क्या हो रहा था ?

3- फैक्ट्री के अंदर 20-30 श्रमिक काम कर रहे थे. क्या श्रमिकों का कोई डेटा मौजूद है ?

4- भिवाड़ी में ऐसी कितनी और बेनाम फैक्ट्रियां हो सकती हैं, जो नियमों के ताक पर रखकर चल रही है ?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंNagaur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news