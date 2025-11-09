Zee Rajasthan
धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश! साइबर सेल की सूचना पर बागोडा पुलिस ने शोएब खान को दबोचा

Jalore News: राजस्थान के जालौर जिले के बागोडा थाना क्षेत्र से एक अहम खबर सामने आई है. पुलिस ने सोशल मीडिया पर गौमांस से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
 

Published: Nov 09, 2025, 09:54 AM IST

Jalore News: जिले के बागोडा थाना क्षेत्र से एक अहम खबर सामने आई है. पुलिस ने सोशल मीडिया पर गौमांस से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

थाना अधिकारी हुकमाराम के नेतृत्व में गठित टीम ने एसपी के निर्देशन में यह कार्रवाई की. बताया जा रहा है कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी की थी, जिसके बाद मामला तेजी से फैल गया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस हरकत में आ गई.


टिप्पणी करने की बात कबूल की
आरोपी की पहचान शोएब खान निवासी छजाला के रूप में हुई है. पुलिस ने साइबर सेल की सूचना के आधार पर मोबाइल लोकेशन ट्रेस की और आरोपी को दस्तयाब कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने टिप्पणी करने की बात कबूल की है.

आरोपी से पूछताछ जारी
साइबर सेल की सूचना पर बागोडा पुलिस की त्वरित कार्रवाई से माहौल में संभावित तनाव को टाला गया. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस घटना के पीछे कोई अन्य व्यक्ति या समूह तो नहीं जुड़ा है.

पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अफवाह या आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने से बचें, क्योंकि इस तरह के कदमों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

