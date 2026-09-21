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निर्दलीयों के समर्थन से जालोर नगर परिषद में बना कांग्रेस का बोर्ड, बंशीलाल माली सभापति निर्वाचित

Jalore News: जालोर नगर परिषद में निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से कांग्रेस ने बोर्ड बनाया. कांग्रेस के बंशीलाल माली 23 वोट पाकर सभापति निर्वाचित हुए, जबकि भाजपा के जयसिंह को 17 वोट मिले.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published:Sep 21, 2026, 09:36 PM IST | Updated:Sep 21, 2026, 09:36 PM IST
निर्दलीयों के समर्थन से जालोर नगर परिषद में बना कांग्रेस का बोर्ड, बंशीलाल माली सभापति निर्वाचित
Image Credit: Jalore Municipal Council

Jalore News: राजस्थान के जालोर नगर परिषद में सभापति चुनाव के दौरान बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला. निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से कांग्रेस बोर्ड बनाने में सफल रही. कांग्रेस के बंशीलाल माली सभापति पद निर्वाचित हुए. उन्हें कुल 23 वोट मिले, जबकि भाजपा के प्रत्याशी जयसिंह को 17 वोट मिले. जीत के बाद कांग्रेस समर्थकों ने नगर परिषद के बाहर जमकर नारेबाजी की और जश्न मनाया.

जालोर नगर परिषद के पार्षद चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था. कांग्रेस के 19 पार्षद, भाजपा के 14 पार्षद और 7 निर्दलीय पार्षद चुनाव जीतकर आए थे. ऐसे में सभापति चुनाव में बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय पार्षदों का समर्थन निर्णायक माना जा रहा था. इन 7 निर्दलीय पार्षदों में से 4 माली समाज से थे.

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बंशीलाल माली के नाम पर कांग्रेस को मिला समर्थन

मिली जानकारी के अनुसार, भाजपा की ओर से शुरुआत में वार्ड नंबर 4 से पार्षद नितिन सोलंकी के नाम पर सभापति पद के लिए टिकट जारी किया गया था. हालांकि, स्थानीय स्तर पर बाद में प्रत्याशी का नाम बदलकर जयसिंह कर दिया गया. वहीं कांग्रेस ने माली समाज से आने वाले पार्षद बंशीलाल माली को सभापति पद का उम्मीदवार बनाया. इसके बाद चार निर्दलीय पार्षदों का समर्थन कांग्रेस के साथ जुड़ गया. कांग्रेस के 19 और चार निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से बंशीलाल माली सभापति बनने में सफल रहे.

23 वोट पाकर बंशीलाल माली बने सभापति

सभापति चुनाव में कुल 40 वोट पड़े. बहुमत के लिए 21 वोट चाहिए थे. बंशीलाल माली को 23 वोट मिले, यानी बंशीलाल को बहुमत से दो वोट ज्यादा मिले. वहीं भाजपा के जयसिंह को 17 वोट मिले. नतीजे घोषित होते ही बंशीलाल माली के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. नगर परिषद के बाहर समर्थकों की भीड़ जुट गई और जमकर नारेबाजी हुई.

मतदान से पहले दिखा निर्दलीयों का अलग-अलग रुख

सभापति पद के लिए मतदान शुरू होने पर निर्दलीय पार्षद अलग-अलग खेमों के साथ नगर परिषद पहुंचे. वार्ड 12 के निर्दलीय पार्षद कैलाश, वार्ड 7 की पप्पू देवी और वार्ड 14 के निर्दलीय पार्षद मनीष भाजपा खेमे के साथ मतदान करने पहुंचे. इसके बाद भाजपा के 14 पार्षदों ने मतदान किया. वहीं निर्दलीय पार्षद सागर मेहर कांग्रेस खेमे के साथ पहुंचे. इसके बाद बाड़ेबंदी में शामिल निर्दलीय पार्षद नर्मदा, बसंती और हुक्मीचंद माली कांग्रेस के 19 पार्षदों के साथ मतदान करने पहुंचे.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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