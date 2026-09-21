/निर्दलीयों के समर्थन से जालोर नगर परिषद में बना कांग्रेस का बोर्ड, बंशीलाल माली सभापति निर्वाचित

Jalore News: राजस्थान के जालोर नगर परिषद में सभापति चुनाव के दौरान बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला. निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से कांग्रेस बोर्ड बनाने में सफल रही. कांग्रेस के बंशीलाल माली सभापति पद निर्वाचित हुए. उन्हें कुल 23 वोट मिले, जबकि भाजपा के प्रत्याशी जयसिंह को 17 वोट मिले. जीत के बाद कांग्रेस समर्थकों ने नगर परिषद के बाहर जमकर नारेबाजी की और जश्न मनाया.

जालोर नगर परिषद के पार्षद चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था. कांग्रेस के 19 पार्षद, भाजपा के 14 पार्षद और 7 निर्दलीय पार्षद चुनाव जीतकर आए थे. ऐसे में सभापति चुनाव में बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय पार्षदों का समर्थन निर्णायक माना जा रहा था. इन 7 निर्दलीय पार्षदों में से 4 माली समाज से थे.

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बंशीलाल माली के नाम पर कांग्रेस को मिला समर्थन

मिली जानकारी के अनुसार, भाजपा की ओर से शुरुआत में वार्ड नंबर 4 से पार्षद नितिन सोलंकी के नाम पर सभापति पद के लिए टिकट जारी किया गया था. हालांकि, स्थानीय स्तर पर बाद में प्रत्याशी का नाम बदलकर जयसिंह कर दिया गया. वहीं कांग्रेस ने माली समाज से आने वाले पार्षद बंशीलाल माली को सभापति पद का उम्मीदवार बनाया. इसके बाद चार निर्दलीय पार्षदों का समर्थन कांग्रेस के साथ जुड़ गया. कांग्रेस के 19 और चार निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से बंशीलाल माली सभापति बनने में सफल रहे.

23 वोट पाकर बंशीलाल माली बने सभापति

सभापति चुनाव में कुल 40 वोट पड़े. बहुमत के लिए 21 वोट चाहिए थे. बंशीलाल माली को 23 वोट मिले, यानी बंशीलाल को बहुमत से दो वोट ज्यादा मिले. वहीं भाजपा के जयसिंह को 17 वोट मिले. नतीजे घोषित होते ही बंशीलाल माली के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. नगर परिषद के बाहर समर्थकों की भीड़ जुट गई और जमकर नारेबाजी हुई.

मतदान से पहले दिखा निर्दलीयों का अलग-अलग रुख

सभापति पद के लिए मतदान शुरू होने पर निर्दलीय पार्षद अलग-अलग खेमों के साथ नगर परिषद पहुंचे. वार्ड 12 के निर्दलीय पार्षद कैलाश, वार्ड 7 की पप्पू देवी और वार्ड 14 के निर्दलीय पार्षद मनीष भाजपा खेमे के साथ मतदान करने पहुंचे. इसके बाद भाजपा के 14 पार्षदों ने मतदान किया. वहीं निर्दलीय पार्षद सागर मेहर कांग्रेस खेमे के साथ पहुंचे. इसके बाद बाड़ेबंदी में शामिल निर्दलीय पार्षद नर्मदा, बसंती और हुक्मीचंद माली कांग्रेस के 19 पार्षदों के साथ मतदान करने पहुंचे.

