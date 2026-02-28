जालोर में बिजली बिल बकायेदारों पर सख्ती, डिस्कॉम ने काटे हजारों कनेक्शन

Jalore Electricity Bill Dues: राजस्थान के जालोर डिस्कॉम की ओर से बिल जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं. डिस्कॉम के आंकड़ों के अनुसार, जालोर जिले के उपभोक्ताओं का करीब 14 करोड़ रुपए बताया है.

अधिकारियों ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में फरवरी 2026 तक विद्युत उपभोक्ताओं में कुल 14 करोड़ रुपए जमा नहीं करवाया है. ऐसे में 1520 दोषी उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं. इसके साथ ही 29 उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर हटाने की कार्रवाई भी की गई है.

यह अभियान लगातार जारी रहेगा. डिस्कॉम जालोर के अधीक्षण अभियंता निमेन्द्र राज सिंह ने बताया कि बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए बकाया राशि की वसूली की जा रही है. अभियान के तहत जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया हैं उनसे व्यक्तिगत भी संपर्क किया जा रहा है.

इसके साथ ही उनसे बिल भरवाने के लिए कहा जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि सभी को एक टाइम लिमिट दी गई है. इसके बाद भी यदि उपभोक्ता बिजली बिल नहीं भरते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

चित्तौड़गढ़ जिले में मुख्यमंत्री रोजगार महोत्सव के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में किया गया, जहां 454 नवचयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए. कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने दीप प्रज्वलित कर किया.

इस दौरान अजमेर से हुए लाइव प्रसारण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को संबोधित किया. जिले में पंचायत राज, चिकित्सा, राजस्व, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए. जिला कलेक्टर ने सभी कार्मिकों से ईमानदारी व जिम्मेदारी के साथ जनसेवा करने का आह्वान किया. कार्यक्रम में जिला स्तरीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.

