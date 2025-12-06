जालौर के इस शिव मंदिर में पांडवों ने छिपकर बिताए थे दिन!

Jalore News: राजस्थान के जालौर में, 646 मीटर की ऊंचाई पर कन्याचल (कलशचल) पहाड़ी पर स्थित सिरे मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इतिहास और किंवदंतियों का एक अद्भुत संगम है. भगवान शिव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर, जिसे रत्नेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, विशेष रूप से नाथ संप्रदाय की प्रमुख तपोभूमि के रूप में पूरे देश में प्रसिद्ध है.

राजा रतन सिंह ने करवाया था निर्माण

इस मंदिर का निर्माण राजा रतन सिंह ने विक्रम संवत 1708 यानी 1651 ईस्वी में करवाया था। राजा ने यह मंदिर महर्षि जाबली के सम्मान में बनवाया था, जिन्होंने इस स्थान पर तपस्या की थी और जिनका संबंध इस क्षेत्र से है.

पांडवों और योगियों की शरणस्थली

सिरे मंदिर का पौराणिक महत्व इसे अत्यंत खास बनाता है। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार, महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इसी शांत और दुर्गम पहाड़ी पर शरण ली थी.

इसके अलावा, यह मंदिर योगी जालंधर नाथ की कठोर तपस्या से भी जुड़ा है. माना जाता है कि उन्होंने यहीं भंवर गुफा में घोर तपस्या की थी. उनके पदचिन्हों के निशान आज भी मंदिर के पास मौजूद हैं, जो इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं.

जालौर शहर के बीच से होते हुए इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है. पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर, भक्तों और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए एक अद्भुत तीर्थयात्रा का अनुभव प्रदान करता है.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं JaIore News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये भी पढ़ें-