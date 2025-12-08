राजस्थान का 900 साल पुराना शक्तिपीठ, जिसके 5 ऐसे तथ्य जो कम लोग जानते हैं!

Do You Know: क्या आप जानते हैं? राजस्थान के जालौर जिले के पास अरावली रेंज की चोटियों पर एक ऐसा पवित्र स्थल है, जिसकी भव्यता माउंट आबू के मंदिरों से टक्कर लेती है. यह है करीब 900 साल पुराना सुंधा माता मंदिर, जो मां चामुंडा के भक्तों के लिए एक प्रमुख शक्तिपीठ और पावन तीर्थ स्थल है.

1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थापत्य कला

यह अद्भुत मंदिर सुंधा पर्वत के शिखर पर, समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित है. इसकी सबसे विशिष्ट पहचान है इसके सफेद संगमरमर से बने नक्काशीदार खंभे, जो माउंट आबू के विख्यात दिलवाड़ा जैन मंदिर की याद दिलाते हैं. मंदिर के भीतर मां चामुंडा देवी की प्रतिमा स्थापित है. इस ऐतिहासिक मंदिर में प्राचीन महत्व के कुछ शिलालेख भी सुरक्षित हैं, जो इसके गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं.

आस्था और प्रकृति का संगम

सुंधा माता मंदिर सिर्फ धार्मिक महत्व के लिए ही नहीं, बल्कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है. यह मंदिर हरे-भरे वन क्षेत्र और प्राकृतिक झरनों से घिरा हुआ है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को शांति का अनुभव होता है. यह क्षेत्र भालुओं के संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इसे धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ वन्यजीव प्रेमियों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थल बनाता है.

राजस्थान का सुंधा माता मंदिर केवल अपनी भव्यता के लिए ही नहीं, बल्कि प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक गाथाओं के कारण भी पूजनीय है. इस पवित्र धाम से दो महत्वपूर्ण कथाएं जुड़ी हुई हैं जो इसकी महत्ता को कई गुना बढ़ा देती हैं-इस मंदिर से जुड़ा एक और गौरवशाली इतिहास है. साल 1576 में हल्दीघाटी के भीषण युद्ध के बाद, जब मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप अपने सबसे मुश्किल और कष्ट भरे दिनों से गुजर रहे थे, तब उन्होंने शत्रुओं से छिपने और शक्ति संचय करने के लिए इसी सुंधा माता मंदिर की शरण ली थी.

भक्तों को मंदिर तक आसानी से पहुंचाने के लिए, यहां राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया है. यह रोपवे यात्रियों को अरावली की पहाड़ियों के मनोरम दृश्यों के बीच से मंदिर तक पहुंचाता है, जिससे यह स्थल और भी सुगम और दर्शनीय बन जाता है. दूर-दूर से श्रद्धालु यहां देवी का आशीर्वाद लेने आते हैं, जिससे यह राजस्थान के धार्मिक केंद्र के रूप में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाए रखता है.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jalore News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये भी पढ़ें-