/जालोर में दर्दनाक सड़क हादसा, चेकला बस स्टैंड के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, एक दर्जन श्रद्धालु घायल

Jalore Accident: राजस्थान के जालोर जिले के जसवंतपुरा थाना क्षेत्र में चेकला बस स्टैंड के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से एक दर्जन लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी के अनुसार, सभी श्रद्धालु सुंधा माता के दर्शन कर वापस अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान चेकला बस स्टैंड के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई. हादसे में महिलाओं सहित करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए. घटना की सूचना मिलने पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.

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घायलों में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद आगे गुजरात रेफर किया गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभी घायल कैलाश नगर के निवासी बताए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है तथा सभी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है.

