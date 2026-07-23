/Ek Kadam Vikas Ki Ore Jalore: ZEE Rajasthan के मंच से जालोर के विकास का रोडमैप, मेडिकल कॉलेज से रिंग रोड तक कई बड़े दावे किए

Ek Kadam Vikas Ki Ore Jalore: ज़ी राजस्थान के सामाजिक सरोकारों का कारवां अब जालोर पहुंच चुका है, जहां 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. राजस्थान के दक्षिण-पश्चिम में स्थित जालोर अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है. प्राचीन समय में इसे 'जाबालीपुर' और 'स्वर्ण नगरी' के नाम से जाना जाता था. मजबूत किलेबंदी और ग्रेनाइट उत्पादन के कारण जालोर ने देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई है.

इस ऐतिहासिक शहर में आयोजित ज़ी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में उन लोगों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने कार्यों से जालोर का नाम देश और प्रदेश में रोशन किया है. कार्यक्रम का आयोजन ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में हुआ. समारोह की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ की गई.

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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता राज्य मंत्री के. के. विश्नोई रहे. विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे. वहीं विशिष्ट अतिथियों के रूप में आहोर से भाजपा विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, भीनमाल से कांग्रेस विधायक डॉ. समरजीत सिंह राठौड़, रानीवाड़ा से कांग्रेस विधायक रतन देवासी और रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल शामिल हुए. कार्यक्रम में समाज सेवा, जनसेवा और विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया.

क्या बोले विधानसभा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग

ZEE Rajasthan चैनल के 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम में शिरकत करने आए विधानसभा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि जालोर जिला इस बात पर खुशनसीब है क्योंकि यहां के नेताओं के बीच व्यक्तगत समस्या नहीं है. वह विपक्ष के सामने विकास में बाधक नहीं बनते. सबसे पहले जोधपुर में सीवरेज प्लांट लगा. जोधपुर के बाद दूसरा प्लांट जालोर में लगा. जो कि असंभव बात थी. हमने एक्स्ट्रा प्रयास किए तब जाकर ऐसा हुआ. पाली में रिंग रोड नहीं है लेकिन जालोर में DPR की कोशिश कर रहे हैं. राजस्थान की धरती के लिए बड़े-बड़े काम मैंने सोच रखे हैं. इन्हें जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूंगा. CM भजनलाल शर्मा राजस्थोन का विकसित करने के लिए पूरी मेहनत से लगे हैं.

छगन सिंह राजपुरोहित ने सीएम की तारीफ की

कार्यक्रम में शिरकत करने आए बीजेपी विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने कहा कि जालोर के विकास की गाथा लंबे समय से चली आ रही है. जब मैं 2028 में आहोर का विधायक बना था तो उसमें मेरा पहला कर्तव्य था लोगों की मूलभूत आवश्यक्ताएं पूरी करना. राजस्थान में शिक्षा को लेकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. हम बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे.



'एक कदम विकास की ओर' में आए मुख्य अतिथि प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता राज्य मंत्री के. के. विश्नोई ने कहा कि ZEE का नाम आते ही, सुभाष चंद्रा का नाम सुनते ही मुझे बचपन याद आने लगता है. जालोर प्रवासियों का जिला है. अब प्रदेश में बिजली-पानी से भी आगे स्पीड में विकास की चर्चा चल रही है. अलग-अलग सरकारें, सबने प्रयत्न किया होगा. मात्र 12 साल में बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया है. कई सारे Mou राजस्थान सरकार ने किए हैं. मेरा तो मन बहुत सारी चर्चा करना है लेकिन आने वाले समय में करेंगे. ग्रीन एनर्जी से लेकर चंद्रयान तक बड़े-बड़े काम पीएम मोदी ने किए. जल्द राजस्थान में विकास की गंगा और तेजी से बहेगी. बचे हुए काम जल्द पूरे किए जाएंगे. देश आजाद होने के बाद केवल 74 हवाई अड्डे थे लेकिन अब पौने 200 हवाई अड्डे हैं. आज प्रदेश में सीएम का कुशल प्रबंधन है. कई जगहों पर रोडवेज बसें शुरू हुई हैं. पहले हम बिजली खरीदते थे, अब बनाते हैं. पीएम मोदी ने काम किया है तभी उन्हें लगातार तीसरी बार लोगों ने जिताया है.

