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Ek Kadam Vikas Ki Ore Jalore: समाज सेवा से लेकर शिक्षा और पुलिसिंग तक, जालौर के इन नामों ने बनाई अलग पहचान, हुआ सम्मान

Ek Kadam Vikas Ki Ore Jalore: ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल ने सामाजिक सरोकार को बढ़ावा देते हुए जालौर जिले में विशेष कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर जालौर' का आयोजन किया. कार्यक्रम में समाज सेवा और मानवता के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया. इस अवसर पर प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता राज्य मंत्री के. के. विश्नोई, विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे. 
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 23, 2026, 03:25 PM|Updated: Jul 23, 2026, 03:25 PM
Ek Kadam Vikas Ki Ore Jalore: समाज सेवा से लेकर शिक्षा और पुलिसिंग तक, जालौर के इन नामों ने बनाई अलग पहचान, हुआ सम्मान
Image Credit: सम्मानित होने वाले लोगों के नाम.

Ek Kadam Vikas Ki Ore Jalore: राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित जालौर जिला अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक पहचान और विकास की नई संभावनाओं के लिए जाना जाता है. स्वर्णगिरि की पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध जालौर किला, यहां की पहचान का प्रमुख प्रतीक है, जिसे राजस्थान के सबसे मजबूत और प्राचीन दुर्गों में गिना जाता है. इसके अलावा सुंधा माता मंदिर, सुंदर प्राकृतिक वातावरण और धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

जालौर कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान रखता है. यहां जीरा, इसबगोल और अन्य मसाला फसलों का उत्पादन देशभर में प्रसिद्ध है, जबकि ग्रेनाइट उद्योग ने जिले को आर्थिक रूप से नई मजबूती प्रदान की है. पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ जिले में विकास की गति भी तेज हुई है.

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इसी विकास यात्रा और सामाजिक सरोकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल ने 'एक कदम विकास की ओर जालौर' कार्यक्रम का आयोजन किया. कार्यक्रम के दौरान समाज सेवा और मानवता के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया. इस अवसर पर प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता राज्य मंत्री के. के. विश्नोई, विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे. समारोह में रामप्यारी बिश्नोई, देवकी लोमरोड़, अरविंद सिंह राजपुरोहित सहित कई समाजसेवियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया. यह आयोजन जालौर की सामाजिक चेतना, विकास की सोच और जनभागीदारी को नई ऊर्जा देने वाला साबित हुआ. यह पूरा कार्यक्रम चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के सानिध्य में हुआ.


एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और सम्मान की वजह इस प्रकार हैं-

1. रामप्यारी बिश्नोई, वार्डन, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास, आहोर
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास की वार्डन रामप्यारी बिश्नोई का समर्पण प्रेरणादायी है. उन्होंने छात्रावास को स्वच्छ, हराभरा और अनुशासित वातावरण प्रदान किया है. छात्राओं को पौष्टिक भोजन, बेहतर शिक्षा और स्वस्थ जीवनशैली उपलब्ध कराने के लिए वे निरंतर प्रयासरत रहती हैं. रामप्यारी बिश्नोई की मेहनत से यह छात्रावास अन्य संस्थानों के लिए भी प्रेरणा का केंद्र बन गया है.

2. देवकी लोमरोड़, अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मेघवालों की ढाणी, तालियाना
राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मेघवालों की ढाणी, तालियाना की शिक्षिका श्रीमती देवकी लोमरोड़ अपने समर्पण, नवाचार और उत्कृष्ट शिक्षण शैली से शिक्षा जगत में विशेष पहचान बना चुकी हैं. वे खेल-खेल में सीखने और गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई को आनंददायक बनाती हैं. स्थानीय संस्कृति और लोकभाषा को शिक्षा से जोड़कर विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और संस्कार विकसित करती हैं. वर्ष 2025 में उन्हें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं शिक्षामंत्री मदन दिलावर द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया.

3. जागृति जन सेवा संस्थान, मानसिक विमंदित गृह, आहोर
जागृति जन सेवा संस्थान की संचालिका प्रेम व्यास ने मानसिक विमंदित बच्चों के जीवन को नई दिशा देने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है. अनेक आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी. वे इन विशेष बच्चों की केवल देखभाल ही नहीं करतीं, बल्कि उन्हें परिवार का स्नेह, शिक्षा, संस्कार और आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी देती हैं.

4. अरविंद सिंह राजपुरोहित, थाना अधिकारी, रामसीन
अपनी कुशल कार्यशैली, तकनीकी समझ और प्रभावी जांच के लिए अरविंद सिंह राजपुरोहित विशेष पहचान रखते हैं. साइबर और आईटी आधारित जांच में उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि वे डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी कड़ियों को जोड़कर जटिल से जटिल मामलों की तह तक पहुंच जाते हैं. हत्या जैसे गंभीर मामलों का भी वे बारीकी से विश्लेषण कर त्वरित खुलासा करने के लिए जाने जाते हैं. अपराधियों में उनके नाम का खौफ और आमजन में उनके प्रति विश्वास साफ दिखाई देता है.

5. सरिता कुमारी, थाना अधिकारी, ट्रैफिक, जालौर
जालौर जिले में वर्षों से थाना अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहीं महिला पुलिस अधिकारी सरिता कुमारी अपनी संवेदनशील कार्यशैली और जनसरोकारों के कारण अलग पहचान रखती हैं. गरीब, पीड़ित और जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका समाधान करना उनकी कार्यशैली की विशेषता है. हाल ही में यातायात थाना प्रभारी के रूप में उन्होंने जालौर की ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संभाली है.

6. दक्ष सुदेशा
दक्ष सुदेशा ने सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और आज राष्ट्रीय स्तर पर जालौर का नाम रोशन किया है. राष्ट्रीय युवा संसद में उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका निभाते हुए "निर्वाचन सुधार एवं चुनावी पारदर्शिता विधेयक-2026" पर प्रभावशाली वक्तव्य दिया, जिसकी सभी ने सराहना की. अपने ओजस्वी भाषण, नेतृत्व क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण से उन्होंने युवा प्रतिभा का उत्कृष्ट परिचय दिया.

7. रामेश्वरी, शारीरिक शिक्षिका
एक शारीरिक शिक्षिका केवल खेल ही नहीं सिखाती, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व, अनुशासन और आत्मविश्वास का भी निर्माण करती हैं. बचपन से लेकर किशोरावस्था तक विद्यार्थियों को स्वस्थ, मजबूत, फुर्तीला और मेहनती बनाने में शारीरिक शिक्षिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. विशेषकर महिला शारीरिक शिक्षिकाएं संवेदनशीलता, धैर्य और समर्पण के साथ छात्र-छात्राओं को सही मार्गदर्शन देती हैं. वे बच्चों में खेल भावना, टीमवर्क, आत्मरक्षा, फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली की आदत विकसित करती हैं.

8. देवराज राजपुरोहित, बावतरा, प्रगतिशील किसान
किसान अपनी मेहनत, लगन और पसीने से धरती को उपजाऊ बनाकर देश की अन्न व्यवस्था को मजबूत करता है. वह अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा की भी नींव होता है. कुछ किसान परंपरागत खेती से आगे बढ़कर नवाचार अपनाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं. ऐसे ही हमारे बीच एक प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने आधुनिक तकनीक और नई कृषि पद्धतियों को अपनाकर खेती में नई मिसाल कायम की है.

9. शालिनी शर्मा, जीएनएम, उम्मेदाबाद
स्वास्थ्य विभाग समाज की सेवा का सबसे संवेदनशील आधार है और जीएनएम (जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी) का दायित्व इस सेवा का महत्वपूर्ण स्तंभ है. ऐसी ही एक समर्पित महिला स्वास्थ्यकर्मी वर्षों से निस्वार्थ भाव से जनसेवा में जुटी हैं. टीकाकरण अभियान, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, महिला नसबंदी शिविर तथा महिलाओं से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में वे हमेशा अग्रणी भूमिका निभाती हैं.

10. श्रवण कुमार लोमरोड़, सामाजिक कार्यकर्ता
वीरावा के उभरते भामाशाह श्रवण कुमार लोमरोड़ ने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय पहल करते हुए ग्राम पंचायत के सभी राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत करीब 650 विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग और स्टेशनरी किट वितरित की है. उनके इस सहयोग से जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आवश्यक सामग्री मिली है. इसके साथ ही श्रवण कुमार ने विद्यालयों को कंप्यूटर सेट उपलब्ध कराने की घोषणा भी की है.

11. मांगीलाल भादू एवं भागीरथ राम भंडारा, कांस्टेबल, एएनटीएफ, जालौर
राजस्थान में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के गठन के बाद नशा माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है. एएनटीएफ चौकी, जालौर ने विशेष अभियान चलाकर अब तक 53 बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा-पोस्त, अफीम, एमडी ड्रग्स, स्मैक तथा एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. इन लगातार सफल अभियानों से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है.

12. कृष्ण कुमार देवासी, सिवाड़ा
सिवाड़ा ग्राम पंचायत के उभरते भामाशाह कृष्ण कुमार देवासी समाजसेवा के कार्यों से लगातार लोगों का विश्वास जीत रहे हैं. भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री कृष्ण कुमार देवासी ने राजकीय संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिवाड़ा में विद्यार्थियों के लिए भव्य प्याऊ का निर्माण करवाकर पेयजल की स्थायी व्यवस्था की.

13. डॉ. चंद्र किशोर शर्मा एवं प्रहलाद चौधरी
बागोड़ा गांव में वर्षों से जनसेवा को अपना जीवन उद्देश्य बनाने वाले डॉ. चंद्र किशोर शर्मा एवं प्रहलाद चौधरी आमजन के स्वास्थ्य की चिंता, जरूरतमंदों की सहायता, सभी के साथ आत्मीय व्यवहार और मानव सेवा के प्रति अपने समर्पण से समाज के लिए मिसाल हैं. उन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का निरंतर प्रयास किया है. उनकी सेवाओं ने अनेक परिवारों को नई उम्मीद और बेहतर जीवन की दिशा दी है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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