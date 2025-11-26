जालोर के 5 BLO को मिला मेहनत का इनाम, शानदार काम के लिए सम्मानित

Jalore News : जालोर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 (SIR) के तहत परिगणना प्रपत्र संग्रहण एवं डिजिटलाइजेशन कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मानित किया गया.
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 (SIR) के तहत परिगणना प्रपत्र संग्रहण एवं डिजिटलाइजेशन कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मानित किया गया. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार आयोजित समारोह में जालोर जिले के राज्य स्तर पर चयनित 5 बीएलओ को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया.
जिला स्तर पर 52 बीएलओ को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।समारोह में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गवांडे ने राज्य स्तर पर चयनित बीएलओ का सम्मान किया.
जालोर विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 9 के बीएलओ जियाराम भीनमाल विधानसभा के भाग संख्या 99 के ओमप्रकाश भाग संख्या 163 के किशोर कुमार भाग संख्या 210 के गोकुल प्रसाद सांचौर विधानसभा के भाग संख्या 65 के सतीशचंद मीणा इसी प्रकार जिला स्तर के सम्मानित बीएलओ में आहोर, जालोर, भीनमाल, सांचौर एवं रानीवाड़ा विधानसभा के कार्मिक शामिल रहे.
समारोह के दौरान कुल 52 बीएलओ को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। डॉ. गवांडे ने कहा- निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष पुनरीक्षण कार्य समयबद्ध और पारदर्शिता
समारोह के दौरान कुल 52 बीएलओ को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया.डॉ. गवांडे ने कहा- निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष पुनरीक्षण कार्य समयबद्ध और पारदर्शिता से किया जा रहा है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ व अन्य कार्मिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं.
