Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जालोर के 5 BLO को मिला मेहनत का इनाम, शानदार काम के लिए सम्मानित

Jalore News : जालोर में  विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 (SIR) के तहत परिगणना प्रपत्र संग्रहण एवं डिजिटलाइजेशन कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मानित किया गया.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Heeralal bhati
Published: Nov 26, 2025, 03:24 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 03:24 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं राजस्थान में डेंजर गांव कौन सा है?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान में डेंजर गांव कौन सा है?

राजस्थान की ये बकरी सूखे में भी आराम से रह सकती हैं जिंदा! जाने कितना देती है दूध
7 Photos
sirohi news

राजस्थान की ये बकरी सूखे में भी आराम से रह सकती हैं जिंदा! जाने कितना देती है दूध

ईंटों की दीवारें, चूल्हा, नालियां...झुंझुनूं में खुदाई के दौरान मिले 4,000 साल पुराने अवशेष
5 Photos
Jhunjhunu News

ईंटों की दीवारें, चूल्हा, नालियां...झुंझुनूं में खुदाई के दौरान मिले 4,000 साल पुराने अवशेष

राजस्थान में पड़ने लगी कड़ाके की सर्दी, फतेहपुर में पहुंचा 3 डिग्री पारा, जानें 10 सबसे ठंडे शहर
7 Photos
rajasthan cold

राजस्थान में पड़ने लगी कड़ाके की सर्दी, फतेहपुर में पहुंचा 3 डिग्री पारा, जानें 10 सबसे ठंडे शहर

जालोर के 5 BLO को मिला मेहनत का इनाम, शानदार काम के लिए सम्मानित

Jalore News : जालोर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम बेहतर प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को सम्मानित करने के कलेक्टर के साथ बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 (SIR) के तहत परिगणना प्रपत्र संग्रहण एवं डिजिटलाइजेशन कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मानित किया गया.

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 (SIR) के तहत परिगणना प्रपत्र संग्रहण एवं डिजिटलाइजेशन कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मानित किया गया. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार आयोजित समारोह में जालोर जिले के राज्य स्तर पर चयनित 5 बीएलओ को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया.

जिला स्तर पर 52 बीएलओ को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।समारोह में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गवांडे ने राज्य स्तर पर चयनित बीएलओ का सम्मान किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जालोर विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 9 के बीएलओ जियाराम भीनमाल विधानसभा के भाग संख्या 99 के ओमप्रकाश भाग संख्या 163 के किशोर कुमार भाग संख्या 210 के गोकुल प्रसाद सांचौर विधानसभा के भाग संख्या 65 के सतीशचंद मीणा इसी प्रकार जिला स्तर के सम्मानित बीएलओ में आहोर, जालोर, भीनमाल, सांचौर एवं रानीवाड़ा विधानसभा के कार्मिक शामिल रहे.

समारोह के दौरान कुल 52 बीएलओ को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। डॉ. गवांडे ने कहा- निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष पुनरीक्षण कार्य समयबद्ध और पारदर्शिता इसी प्रकार जिला स्तर के सम्मानित बीएलओ में आहोर, जालोर, भीनमाल, सांचौर एवं रानीवाड़ा विधानसभा के कार्मिक शामिल रहे.

समारोह के दौरान कुल 52 बीएलओ को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया.डॉ. गवांडे ने कहा- निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष पुनरीक्षण कार्य समयबद्ध और पारदर्शिता से किया जा रहा है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ व अन्य कार्मिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news