/युवक पर जानलेवा हमले से भीनमाल में बढ़ी चिंता, पूर्व विधायक पूराराम चौधरी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

Jalore News: राजस्थान के जालौर जिले में भीनमाल भाजपा कार्यालय में पूर्व विधायक पूराराम चौधरी ने दो दिन पूर्व युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की. इस दौरान उन्होंने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे शहर और पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर एवं चिंताजनक बताया.

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि भीनमाल क्षेत्र को शांत क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं. उन्होंने कहा कि दिनदहाड़े हुई यह घटना बेहद निंदनीय है और इससे आम लोगों में चिंता का माहौल बना है.

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उन्होंने बताया कि मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी तथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है. साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत करवाया गया है, ताकि अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा सकें.

पूर्व विधायक ने कहा कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस विभाग के कुछ कार्मिक अपराधियों को पहले से सूचना पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि घटना के दौरान पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हमलावर वाहन लेकर मौके से निकल गए. इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष जसराज पुरोहित ने भी घटना की निंदा करते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

