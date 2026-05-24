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युवक पर जानलेवा हमले से भीनमाल में बढ़ी चिंता, पूर्व विधायक पूराराम चौधरी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

Jalore News: जालौर जिले के भीनमाल भाजपा कार्यालय में पूर्व विधायक पूराराम चौधरी ने दो दिन पूर्व युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने घटना की कड़ी निंदा की.

Edited byAman SinghReported byHeeralal bhati
Published: May 24, 2026, 04:03 PM|Updated: May 24, 2026, 04:03 PM
युवक पर जानलेवा हमले से भीनमाल में बढ़ी चिंता, पूर्व विधायक पूराराम चौधरी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल
Image Credit: Jalore News

Jalore News: राजस्थान के जालौर जिले में भीनमाल भाजपा कार्यालय में पूर्व विधायक पूराराम चौधरी ने दो दिन पूर्व युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की. इस दौरान उन्होंने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे शहर और पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर एवं चिंताजनक बताया.

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि भीनमाल क्षेत्र को शांत क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं. उन्होंने कहा कि दिनदहाड़े हुई यह घटना बेहद निंदनीय है और इससे आम लोगों में चिंता का माहौल बना है.

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उन्होंने बताया कि मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी तथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है. साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत करवाया गया है, ताकि अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा सकें.

पूर्व विधायक ने कहा कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस विभाग के कुछ कार्मिक अपराधियों को पहले से सूचना पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि घटना के दौरान पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हमलावर वाहन लेकर मौके से निकल गए. इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष जसराज पुरोहित ने भी घटना की निंदा करते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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