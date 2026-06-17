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Rajasthan News: जालोर में बदमाशों को नहीं पुलिस का डर! रंगदारी न देने पर होटल संचालक के तोड़ दिए हाथ हाथ-पैर

Extortion Case: जालोर में रंगदारी नहीं देने पर कुछ बदमाशों ने एक होटल संचालक पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोप है कि बदमाशों ने पहले युवक की रैकी की और फिर कैम्पर से कुचलने का प्रयास किया.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 17, 2026, 01:43 PM|Updated: Jun 17, 2026, 01:43 PM
Rajasthan News: जालोर में बदमाशों को नहीं पुलिस का डर! रंगदारी न देने पर होटल संचालक के तोड़ दिए हाथ हाथ-पैर
Image Credit: Extortion Case

Jalore News: जालोर में होटल संचालक ने रंगदारी नहीं दी तो कुछ बदमाशों ने युवक की रेंकी कर होटल संचालक के ऊपर कैम्पर चढ़ा कर कुचलने प्रयास किया और लाठी व हत्यारों से मारपीट कर हाथ और पैर तोड़ दिए. जिससे युवक के परिवार व माली समाज के लोगों ने देर रात कोतवाली थाने के सामने प्रदर्शन कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की हैं.

जालोर के राव समाज मंदिर के पास निवासी पीड़ित के पिता मांगीलाल पुत्र गिरधारीलाल माली ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसका पुत्र दिलीप आहोर रोड़ पर स्थित सब्जी मंडी के पास एक होटल का संचालक हैं. चार-पास दिन पहले उसके पुत्र से कुछ बदमाश जयपाल सिंह और जय वर्धन सिंह समेत तीन-चार लोंग होटल व्यवसाय चलाने के लिए अवैध वसूली (रंगदारी) रंगदारी की मांग की. नहीं देने पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी.

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जिसके बाद 16 जून 2026 की शाम 7 बजे उसकी मां को अपेक्स अस्पताल में दिखाकर उसको घर छोड़ कर फिर होटल आ रहा था. इस दौरान लेटा ब्रिज के पास पहले घात लगाकर बैठे जयपाल सिंह, जयवर्धन सिंह व खीमसिंह सहित दो से तीन अन्य युवक सफेद रंग की काले शीशे वाली कैम्पर गाड़ी से मेरे पुत्र को बुलेट बाइक को पहले टक्कर मार कर कुचलने का प्रयास किया.

दिलीप बाइक समेत नीचे गिर गया तो सभी ने लोहे के पाइप और सरियों से हमला कर उसके दो हाथ ओर एक पैर तोड़ दिया. इस कानीवाड़ा से आ रहे कुछ लोगों ने युवक को छुड़ाया. इस दौरान युवक जालोर एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा हैं.

घटना की सूचना पर जालोर में पीड़ित युवक के परिवार के लोग व माली समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोतवाली थाने के सामने 11 बजे तक प्रदर्शन किया. जिसके बाद थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ लिखित रिपोर्ट दी. चेतावनी दी 24 घंटो में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो माली समाज अपने प्रतिष्ठान और सब्जी मंडी बंद रख कर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठेगा.

इस दौरान मौके पर पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज लोगों ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस से भी उलझ गए. हालांकि पुलिस व समाज के वरिष्ठ लोगों की समझा ईश पर मामला शांत हो गया.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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