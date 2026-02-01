Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

तांत्रिक गतिविधि या कोई रहस्य... श्मशान भूमि में खुदी मिली कब्र और मानव खोपड़ी

Jalore News: जालोर जिले के लेटा गांव में रविवार को श्मशान भूमि में मानव खोपड़ी से हड़कंप मच गया. इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Heeralal bhati
Published: Feb 01, 2026, 10:28 PM IST | Updated: Feb 01, 2026, 10:28 PM IST

Trending Photos

4 फरवरी से शुरू होगा अजमेर में निर्माण कार्य, बनाया जाएगा 2800 मीटर लंबा नाला
7 Photos
rajasthan government project

4 फरवरी से शुरू होगा अजमेर में निर्माण कार्य, बनाया जाएगा 2800 मीटर लंबा नाला

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं मिर्ची वड़ा, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Rajasthani Mirchi Vada

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं मिर्ची वड़ा, जानें रेसिपी और फायदे

8 घंटे का सफर अब 5 घंटे में! 16 हजार करोड़ की लागत से बन रहा है कोटा–भोपाल एक्सप्रेसवे, फर्राटा भरेंगी गाड़ियां!
7 Photos
rajasthan government project

8 घंटे का सफर अब 5 घंटे में! 16 हजार करोड़ की लागत से बन रहा है कोटा–भोपाल एक्सप्रेसवे, फर्राटा भरेंगी गाड़ियां!

कोटा में एकदम से पलटा मौसम, तेज गर्जना के साथ हुई बारिश
7 Photos
kota news

कोटा में एकदम से पलटा मौसम, तेज गर्जना के साथ हुई बारिश

तांत्रिक गतिविधि या कोई रहस्य... श्मशान भूमि में खुदी मिली कब्र और मानव खोपड़ी

Jalore News: जालोर जिले के लेटा गांव में रविवार को श्मशान भूमि में मानव खोपड़ी से हड़कंप मच गया. दरअसल समाज के लोग श्मशान भूमि में समाधि देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब दो माह पुरानी समाधि के पास मानव खोपड़ी और समाधि के स्थान पर खुदी हुई अवस्था में पाई जाने पर किसी संदिग्ध गतिविधि आशंका का हुई. इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई.

पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. खोपड़ी मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण श्मशान भूमि पर एकत्रित हो गए. ग्रामीणों के अनुसार, यह मानव खोपड़ी लेटा गांव के मेघवाल समाज की श्मशान भूमि में पाई गई. जिस स्थान पर खोपड़ी मिली, वहां पहले एक समाधि बनी हुई थी, लेकिन अब वह खुदी हुई अवस्था में मिली है. इससे श्मशान भूमि में छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ग्रामीणों ने बताया कि यह खोपड़ी गांव निवासी चंपालाल (40) पुत्र मानाराम मेघवाल की हो सकती है. चंपा लाल की करीब ढाई माह पहले बीमारी के चलते मौत हुई थी और उसे इसी श्मशान भूमि में दफन किया गया था. अब उसी स्थान से खोपड़ी मिलने और समाधि खुदी होने से आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने कब्र खोदकर अवशेष बाहर निकाले हैं.

घटना के बाद ग्रामीणों ने तांत्रिक या संदिग्ध गतिविधि की आशंका जताई है. श्मशान भूमि में इस तरह की हरकत को लेकर लोगों में आक्रोश और भय का माहौल है. ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खोपड़ी को कब्जे में लिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू की.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. यह खोपड़ी उसी व्यक्ति की है या किसी अन्य की, इसकी पुष्टि जांच और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी. पुलिस श्मशान भूमि में समाधि खोदने के पीछे के कारणों और इसमें शामिल लोगों की तलाश में जुटी हुई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJalore Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news