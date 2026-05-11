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व्यूज और फॉलोअर्स के चक्कर में ये क्या कर डाला? कांड देख एक्शन में आई सांचोर पुलिस

Fake MD Drugs Supplier Arrest:  इंस्टाग्राम पर व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए फर्जी एमडी ड्रग्स सप्लायर बनकर रील्स डालने वाले युवक को सांचौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Edited byAnsh RajReported byHeeralal bhati
Published: May 11, 2026, 11:51 AM|Updated: May 11, 2026, 11:51 AM
व्यूज और फॉलोअर्स के चक्कर में ये क्या कर डाला? कांड देख एक्शन में आई सांचोर पुलिस
Image Credit: Sanchore Instagram Drugs Reels

Sanchore Instagram Drugs Reels: सांचौर (जालोर) सोशल मीडिया पर व्यूज और फॉलोअर्स हासिल करने के चक्कर में फर्जी एमडी ड्रग्स सप्लायर बनकर रील्स बनाने वाले युवक को सांचौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी इंस्टाग्राम पर खुद को बड़े ड्रग तस्कर के रूप में पेश कर रहा था, जबकि उसके पास न तो कोई ड्रग्स थी और न ही कोई नेटवर्क.


घटना की पूरी डिटेल
सांचौर पुलिस को सूचना मिली कि इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स वायरल हो रही हैं, जिनमें भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स दिखाकर खरीद-बिक्री का ऑफर दिया जा रहा है. वीडियो में आरोपी खुद को ड्रग्स सप्लायर बताते हुए व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर रहा था. इन रील्स से इलाके में ड्रग्स की अवैध तस्करी को लेकर भ्रम और चिंता फैल रही थी.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए सांचौर थानाधिकारी नेमाराम के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. साइबर सेल की मदद से तकनीकी जांच की गई और कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.


आरोपी की पहचान
गिरफ्तार आरोपी की पहचान करवाड़ा निवासी 23 वर्षीय घेवाराम विश्नोई के रूप में हुई है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह पहले एक फोटो स्टूडियो में काम करता था और वीडियो एडिटिंग में उसकी अच्छी जानकारी है.


कैसे बनाई फर्जी रील्स?
घेवाराम ने यूट्यूब से पुराने ड्रग्स संबंधी वीडियो डाउनलोड किए. फिर एआई टूल्स और एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से उन वीडियो में अपना मोबाइल नंबर जोड़कर इंस्टाग्राम रील्स बनाईं. वह इन रील्स को नियमित रूप से अपलोड करता था ताकि उसकी फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ सकें. पुलिस को उसके पास कोई भी ड्रग्स या प्रतिबंधित पदार्थ नहीं मिले.


पुलिस की कार्रवाई
सांचौर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब आरोपी के इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद करवाने के लिए मेटा कंपनी (फेसबुक) से पत्राचार कर रही है. थानाधिकारी नेमाराम ने बताया कि सोशल मीडिया पर इस तरह की फर्जी गतिविधियां युवाओं को गुमराह कर रही हैं और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रही हैं. ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सोशल मीडिया का दुरुपयोग
यह घटना सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग की ओर इशारा करती है. युवा महज व्यूज और फॉलोअर्स के लालच में न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे समाज को गुमराह कर रहे हैं. विशेषकर नशीले पदार्थों से संबंधित फर्जी कंटेंट युवाओं में नशे के प्रति आकर्षण बढ़ा सकता है.पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे संदिग्ध वीडियो या पोस्ट की तुरंत सूचना दें. साथ ही युवाओं को सलाह दी गई है कि व्यूज बढ़ाने के चक्कर में गलत रास्ता न अपनाएं.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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