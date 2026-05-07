Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jalore
  • /क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो चमत्कारी मंदिर, जहां झुकी हुई है माता की मूर्ति की गर्दन!

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो चमत्कारी मंदिर, जहां झुकी हुई है माता की मूर्ति की गर्दन!

Do You Know: राजस्थान के जालोर में 350 साल पुराना चामुंडा माता मंदिर अपनी झुकी हुई मूर्ति को लेकर बेहद प्रसिद्ध है. मान्यता है कि खुदाई के दौरान लगी चोट के कारण माता की गर्दन झुक गई थी. जानिए इस चमत्कारी मंदिर की पूरी कहानी.
 

Edited bySandhya YadavReported byHeeralal bhati
Published: May 07, 2026, 01:23 PM|Updated: May 07, 2026, 01:23 PM
क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो चमत्कारी मंदिर, जहां झुकी हुई है माता की मूर्ति की गर्दन!
Image Credit: Do You Know

Do You Know: क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में एक ऐसा मंदिर भी है, जहां माता की मूर्ति की गर्दन झुकी हुई दिखाई देती है? इस अनोखे मंदिर को लेकर ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं, जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं.

राजस्थान के जालोर जिले के आहोर कस्बे में स्थित चामुंडा माता मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और लोकविश्वास का जीवंत प्रतीक माना जाता है. करीब 350 साल पुराने इस मंदिर का इतिहास एक अद्भुत घटना से जुड़ा हुआ बताया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

तालाब से प्रकट हुई थी माता की मूर्ति
लोककथाओं के अनुसार, चामुंडा माता की मूर्ति डाकी नाड़ा तालाब से प्रकट हुई थी. कहा जाता है कि देवी ने ठाकुर अनारसिंह को स्वप्न में दर्शन देकर मूर्ति प्रकट होने का संकेत दिया था.

इसके बाद जब तालाब के पास खुदाई करवाई गई, तो एक कुम्हार के फावड़े से गलती से मूर्ति पर चोट लग गई. मान्यता है कि इसी कारण माता की मूर्ति की गर्दन झुकी हुई प्रतीत होती है. यही विशेषता आज भी इस मंदिर को बाकी मंदिरों से अलग पहचान दिलाती है.

बैलगाड़ी जहां रुकी, वहीं बना मंदिर
मूर्ति मिलने के बाद देवी के आदेश अनुसार उसे बैलगाड़ी में विराजमान कर यात्रा निकाली गई. उस समय यह तय किया गया था कि जहां बैल अपने आप रुक जाएंगे, वहीं माता का मंदिर बनाया जाएगा. मान्यता के अनुसार, कुछ दूरी तय करने के बाद बैलगाड़ी एक स्थान पर जाकर अपने आप रुक गई. इसे देवी का संकेत माना गया और उसी जगह पर आज का भव्य चामुंडा माता मंदिर स्थापित किया गया.

लोकगीतों और दोहों में भी मिलता है जिक्र
चामुंडा माता मंदिर सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का भी महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. मंदिर की महिमा लोकगीतों और दोहों में भी सुनाई देती है.


एक प्रसिद्ध दोहे में कहा गया है -
“सर सुंधा, धड़ कोटड़ा, पगला पिछोला री पाल,
आपो आप विराजौ आहोर में, गले फूलों री माल.”
यह दोहा इस धाम की पौराणिक और धार्मिक महत्ता को दर्शाता है.

पत्थर मार होली थी खास आकर्षण
पुराने समय में इस मंदिर में ‘परचों की परंपरा’ भी काफी प्रसिद्ध थी. इसके अलावा यहां आयोजित होने वाली ‘पत्थर मार होली’ दूर-दूर तक चर्चा का विषय रहती थी. इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते थे.

नवरात्रि में उमड़ता है आस्था का सैलाब
नवरात्रि के दौरान मंदिर की भव्यता और भी बढ़ जाती है. नौ दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक उत्सव में अष्टमी और नवमी पर विशेष पूजा-अर्चना, हवन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इस दौरान हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. पूरा मंदिर परिसर दीपों की रोशनी, भक्ति और धार्मिक उत्साह से सराबोर नजर आता है. आज भी आहोर का चामुंडा माता मंदिर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और क्षेत्र की पहचान का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jalore Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: बंबोरी दौरे पर रहेंगे CM भजनलाल शर्मा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह आज आएंगे जयपुर

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-बारिश के साथ गिरेंगे ओले! इन शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट

आखिर क्यों राजस्थान रॉयल्स एकदम से बदल रही अपनी जर्सी! क्या है ड्रेस चेंज करने की वजह?

राजस्थान में बारिश के बाद अब गर्मी का प्रकोप! इस दिन से हीटवेव मचाएगा कहर, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

राजस्थान की गर्मी पर फिर अटैक करेगा मौसम! 12 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसने का प्लान बना रहे बादल

Dholpur: छात्र नेता हत्याकांड मामला, 14 साल से फरार 35 हजार का इनामी शार्प शूटर गिरफ्तार

राजस्थान में आज इंद्रदेव बरपाएंगे कहर! इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

खुशखबरी! राजस्थान में यहां सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! इन शहरों में गिरे दाम, देखें आज की रेट लिस्ट

Bansur: AC डक्टिंग कर्मचारी खून से लथपथ मिला था शव, दिल्ली-यूपी से 5 आरोपी गिरफ्तार

भैराणा धाम बनाम रीको: दूदू में 12 जगहों पर खोदे गए गड्ढे, जिंदा समाधि लेने को तैयार संत, 8 मई को आर या पार फैसला

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

जिस आशिक के लिए महिला ने 3 बच्चों और पति को छोड़ा, उसी ने साथ रखने से किया मना, फिर...

क्या आपको पता है राजस्थानी चाय में क्यों डाली जाती है अजवाइन?

राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर सहित इन शहरों में गिरे दाम, देखें आज की रेट लिस्ट

जयपुर में धूमधाम से मनाई जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे मौजूद

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

दूदू में डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा की रात्रि चौपाल, भैराणा धाम में RIICO विस्तार पर उठी आवाज

घर के बाहर पहरा देता रहा दोस्त, अंदर शख्स लूटता रहा युवती की अस्मत, रूह कंपा देगा धौलपुर गैंगरेप

राजस्थान में औंधे मुंह नीचे गिरे सोना चांदी के रेट, सराफा बाजार में जोरदार गिरावट!

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

तेज आंधी और बारिश के बाद फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, IMD ने दी चेतावनी

राजस्थान में 16,403 करोड़ से बिछेंगी 4 रेल लाइनें, अब बुलेट की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें!

राजस्थान में यहां बसने जा रहा है 'नया शहर', सड़क, पानी और बिजली का हुआ शुरू!

Rajasthan news: खनन विभाग ने जब्त की 120 टन अवैध बजरी, पक्षपात के आरोपों से घिरे अधिकारी

सीनियर IAS समित शर्मा एक बार फिर चर्चा में, सहकारिता में अब होगी "भ्रष्टाचार की सफाई"

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

Rajasthan News: RPSC पर हाईकोर्ट सख्त, स्कूल व्याख्याता भर्ती में 2 साल बाद बदला जवाब, नियुक्ति पर रोक

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम का मिजाज, 9 मई से इन इलाकों में लू और धूलभरी हवाओं का अलर्ट जारी

शर्मनाक... कोटा में सिजेरियन के बाद एक और मौत, गर्दन से बहता खून, कलेक्टर विजिट के दौरान ड्रेसिंग और मुस्कुराते प्रिंसिपल

राजस्थान के इस जिले में फिर कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, आज टंकी फुल कराने पर होगी बचत!

Operation Sindoor: जैसलमेर की वो काली रात, जब बॉर्डर पर मंडरा रहे ड्रोन्स ने छीन ली थी सबकी नींद, पढ़ें 7 मई का पूरा सच

JJM घोटाले में महेश जोशी को 5 दिन की पुलिस रिमांड, ACB को मिली पूछताछ की इजाजत

क्या अब बिना फेल हुए पूरी होगी डिग्री ? राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुआ बड़ा बदलाव, जानें नए नियम

Gold Silver Price: राजस्थान में महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें आज किस रेट पर मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

Tags:
do you know

About the Author

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रिश्वत लेकर छोड़ी मांस से भरी गाड़ी, गौरक्षकों ने पकड़ा, चालक के बयान से पुलिस महकमे में हड़कंप

रिश्वत लेकर छोड़ी मांस से भरी गाड़ी, गौरक्षकों ने पकड़ा, चालक के बयान से पुलिस महकमे में हड़कंप

Kotputli News
2

लग्जरी गाड़ियां भी फेल! जालौर में 50 ट्रैक्टरों पर निकली अनोखी बारात, शादी ने जीता सबका दिल

jalore news
3

बुजुर्गों की अधूरी आस्था होगी पूरी, राजस्थान सरकार उठाएगी आपके तीर्थ दर्शन का पूरा खर्च, AC कोच में मिलेगा 'VIP' सुकून

Jaipur news
4

JJM घोटाले में महेश जोशी को 5 दिन की पुलिस रिमांड, ACB को मिली पूछताछ की इजाजत

Mahesh Joshi
5

राजस्थान में खत्म हुई स्कूटी वितरण व्यवस्था, जानिए अब छात्राओं को कैसे मिलेगा लाभ

Rajasthan Government scheme