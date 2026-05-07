/क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो चमत्कारी मंदिर, जहां झुकी हुई है माता की मूर्ति की गर्दन!

Do You Know: क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में एक ऐसा मंदिर भी है, जहां माता की मूर्ति की गर्दन झुकी हुई दिखाई देती है? इस अनोखे मंदिर को लेकर ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं, जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं.

राजस्थान के जालोर जिले के आहोर कस्बे में स्थित चामुंडा माता मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और लोकविश्वास का जीवंत प्रतीक माना जाता है. करीब 350 साल पुराने इस मंदिर का इतिहास एक अद्भुत घटना से जुड़ा हुआ बताया जाता है.

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तालाब से प्रकट हुई थी माता की मूर्ति

लोककथाओं के अनुसार, चामुंडा माता की मूर्ति डाकी नाड़ा तालाब से प्रकट हुई थी. कहा जाता है कि देवी ने ठाकुर अनारसिंह को स्वप्न में दर्शन देकर मूर्ति प्रकट होने का संकेत दिया था.

इसके बाद जब तालाब के पास खुदाई करवाई गई, तो एक कुम्हार के फावड़े से गलती से मूर्ति पर चोट लग गई. मान्यता है कि इसी कारण माता की मूर्ति की गर्दन झुकी हुई प्रतीत होती है. यही विशेषता आज भी इस मंदिर को बाकी मंदिरों से अलग पहचान दिलाती है.

बैलगाड़ी जहां रुकी, वहीं बना मंदिर

मूर्ति मिलने के बाद देवी के आदेश अनुसार उसे बैलगाड़ी में विराजमान कर यात्रा निकाली गई. उस समय यह तय किया गया था कि जहां बैल अपने आप रुक जाएंगे, वहीं माता का मंदिर बनाया जाएगा. मान्यता के अनुसार, कुछ दूरी तय करने के बाद बैलगाड़ी एक स्थान पर जाकर अपने आप रुक गई. इसे देवी का संकेत माना गया और उसी जगह पर आज का भव्य चामुंडा माता मंदिर स्थापित किया गया.

लोकगीतों और दोहों में भी मिलता है जिक्र

चामुंडा माता मंदिर सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का भी महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. मंदिर की महिमा लोकगीतों और दोहों में भी सुनाई देती है.



एक प्रसिद्ध दोहे में कहा गया है -

“सर सुंधा, धड़ कोटड़ा, पगला पिछोला री पाल,

आपो आप विराजौ आहोर में, गले फूलों री माल.”

यह दोहा इस धाम की पौराणिक और धार्मिक महत्ता को दर्शाता है.

पत्थर मार होली थी खास आकर्षण

पुराने समय में इस मंदिर में ‘परचों की परंपरा’ भी काफी प्रसिद्ध थी. इसके अलावा यहां आयोजित होने वाली ‘पत्थर मार होली’ दूर-दूर तक चर्चा का विषय रहती थी. इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते थे.

नवरात्रि में उमड़ता है आस्था का सैलाब

नवरात्रि के दौरान मंदिर की भव्यता और भी बढ़ जाती है. नौ दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक उत्सव में अष्टमी और नवमी पर विशेष पूजा-अर्चना, हवन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इस दौरान हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. पूरा मंदिर परिसर दीपों की रोशनी, भक्ति और धार्मिक उत्साह से सराबोर नजर आता है. आज भी आहोर का चामुंडा माता मंदिर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और क्षेत्र की पहचान का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.