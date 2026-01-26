Zee Rajasthan
Jalore: भारत माला एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, कई लोगों की हुई मौत

Jalore News: भारत माला एक्सप्रेस-वे पर रविवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें समाजसेवी व प्रॉपर्टी डीलर मेसाराम देवासी के साथ तीन युवाओं की दर्दनाक मौत हो गई. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Heeralal bhati
Published: Jan 26, 2026, 03:23 PM IST | Updated: Jan 26, 2026, 03:23 PM IST

Jalore News: भारत माला एक्सप्रेस-वे पर रविवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में बागोड़ा के जाने-माने समाजसेवी व प्रॉपर्टी डीलर मेसाराम देवासी सहित तीन युवाओं की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे से पूरे बागोड़ा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. जनभावनाओं को देखते हुए सोमवार को बागोड़ा का बाजार में सन्नाटा रहा. चौक-चौराहों पर सन्नाटा पसरा रहा और हर तरफ मातम का माहौल दिखाई दिया.

हादसे में मेसाराम देवासी के साथ उनके सहयोगी सीकाराम और झालाराम की भी मौत हो गई. मेसाराम देवासी समाजसेवा के साथ राजनीति में भी सक्रिय रहे थे. वे पूर्व में युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके थे. उनके निधन से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र को गहरा आघात पहुंचा है. वे अपने पीछे तीन बड़े भाई, 12 वर्षीय पुत्र, 10 वर्षीय पुत्री और माता को छोड़ गए हैं. उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका है.

हादसे में जान गंवाने वाले सीकाराम, मेसाराम के मामा-ससुर के पुत्र थे और लंबे समय से उनके साथ कार्य कर रहे थे. उनके भी दो छोटे बच्चे हैं. वहीं, झालाराम के घर महज 15 दिन पहले ही पुत्र का जन्म हुआ था. हादसे ने तीनों परिवारों की खुशियां छीन लीं और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, सभी मृतक और घायल जसोल स्थित राणी भटियाणी माता मंदिर के दर्शन के लिए पैदल यात्रा पर निकले थे. हादसा सिवाना थाना क्षेत्र के आसोतरा-मूठली गांव के पास रविवार रात करीब 9 बजे हुआ.

100 मीटर तक घसीटा

सिवाना डीएसपी देरावर सिंह ने बताया कि कुल सात लोग हाईवे के किनारे पैदल चल रहे थे, जबकि उनके पीछे सामान से लदी एक बोलेरो कैंपर चल रही थी. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक मिनी ट्रक ने पहले बोलेरो कैंपर को टक्कर मारी. इसके बाद ट्रक ने आगे चल रहे पैदल यात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर के बाद मिनी ट्रक बोलेरो और यात्रियों को करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया और अंत में बैरिकेड से टकराकर रुका.

हुई इनकी मौत

हादसे में सिकाराम (35) पुत्र विशनाराम, झालाराम (34) पुत्र केवाराराम मेघवाल और महेशाराम (30) पुत्र बाबरराम देवासी, सभी निवासी बागोड़ा, जालोर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में लीलाराम (32) निवासी बागोड़ा, किशनाराम (23) देवासी निवासी लोहारवा धोरीमन्ना और निम्बगिरी (30) निवासी बागोड़ा गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत बालोतरा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. तीनों युवाओं की असामयिक मौत से बागोड़ा क्षेत्र स्तब्ध है. लोग इसे क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति बता रहे हैं.
