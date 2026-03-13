Zee Rajasthan
नर्मदा नहर में दिल दहला देने वाली घटना: मां-बेटी और प्रेमी के शव बरामद, प्रेम प्रसंग का मामला

Sanchore canal tragedy: सांचौर (जालोर) के चितलवाना थाना क्षेत्र में नर्मदा मुख्य नहर के धनेरिया सरहद पर एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है. नहर से एक महिला, उसकी 5 साल की मासूम बेटी और एक युवक के शव बरामद किए गए हैं.

Published:Mar 13, 2026, 10:37 AM IST | Updated:Mar 13, 2026, 10:37 AM IST

नर्मदा नहर में दिल दहला देने वाली घटना: मां-बेटी और प्रेमी के शव बरामद, प्रेम प्रसंग का मामला

Sanchore canal News: सांचौर (जालोर) में नर्मदा मुख्य नहर में एक दिल दहला देने वाली घटना ने इलाके को हिलाकर रख दिया है. चितलवाना थाना क्षेत्र के धनेरिया सरहद पर नहर से एक महिला, उसकी 5 साल की मासूम बेटी और एक युवक के शव बरामद हुए हैं. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को नहर से बाहर निकाला. शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किए जाएंगे. प्रारंभिक जांच में यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है.


घटना का विवरण और खोज अभियान
घटना की शुरुआत तब हुई जब नहर के किनारे एक संदिग्ध बाइक खड़ी मिली. इससे अनहोनी की आशंका जताकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. चितलवाना पुलिस ने तुरंत एसडीआरएफ टीम और गोताखोरों को बुलाया. दिनभर चले सर्च ऑपरेशन में काफी मेहनत के बाद तीनों शव नहर से निकाले गए. पुलिस ने शवों को सुरक्षित मोर्चरी पहुंचाया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है.


मृतकों की पहचान और पृष्ठ
भूमिमृतकों की पहचान मालवाड़ा निवासी पारस देवी (उम्र करीब 30 वर्ष), उनकी 5 वर्षीय पुत्री खुशी देवी और खिरोड़ी निवासी अमृतलाल भील (उम्र 27 वर्ष) के रूप में हुई है. अमृतलाल ट्रैक्टर-लोडर चालक था और काम के सिलसिले में पारस देवी के खेत पर आना-जाना रहता था. जांच में सामने आया कि दोनों के बीच करीब एक साल से प्रेम संबंध चल रहे थे. दोनों पहले से विवाहित बताए जा रहे हैं.

घटना का क्रम और गुमशुदगी रिपोर्ट
परिजनों के अनुसार, 10 मार्च की रात पारस देवी अपनी बेटी खुशी के साथ घर से निकल गई थीं. 11 मार्च को परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. गुरुवार को नहर के पास बाइक मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद शव बरामद हुए. पुलिस का मानना है कि प्रेम संबंधों में आई अड़चन या पारिवारिक दबाव के कारण तीनों ने नहर में छलांग लगाई होगी. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच से साफ तस्वीर सामने आएगी.


पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई
पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शवों के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द करने की प्रक्रिया होगी. इलाके में इस घटना से शोक की लहर है और लोग प्रेम संबंधों के दुष्परिणामों पर चर्चा कर रहे हैं. पुलिस ने लोगों से ऐसी संवेदनशील स्थितियों में परिवार या पुलिस से मदद लेने की अपील की है. यह घटना राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक मुद्दों और पारिवारिक दबावों की गंभीरता को उजागर करती है.

