जालोर शहर के नागरिकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, त्वरित समाधान की मांग की

Jalore News: राजस्थान के जालोर जिला मुख्यालय पर शहर की गंभीर समस्याओं को लेकर स्थानीय नागरिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और त्वरित समाधान की मांग की. ज्ञापन में मुख्य रूप से सुन्देलाव तालाब में जा रहे सीवरेज के गंदे पानी को रोकने, जर्जर सड़कों की मरम्मत कराने और आगामी त्योहारों को देखते हुए यातायात एवं सफाई व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की.

नागरिकों ने बताया कि जालोर शहर में देव झूलनी ग्यारस के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस साल भी रेवाड़ी यात्रा निकाली जाएगी. परंपरा के अनुसार ठाकुरजी भगवान को सुन्देलाव तालाब ले जाकर स्नान करवाया जाता है, लेकिन इस तालाब में लगातार सीवरेज का गंदा पानी पहुंच रहा है, जिससे तालाब की पवित्रता नष्ट हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बदबू फैलने से आस-पास के लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है. यदि इस समस्या का तुरंत समाधान नहीं हुआ, तो आगामी रेवाड़ी ग्यारस पर्व पर श्रद्धालुओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा. ज्ञापन में बताया कि शहर की अधिकांश सड़कें जर्जर हो चुकी हैं.

जगह-जगह गहरे गड्ढे बनने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं. दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वालों के लिए इन सड़कों से गुजरना बेहद मुश्किल हो गया है. आने वाले दिनों में नवरात्रि, दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहार हैं. ऐसे में सड़कों की बदहाली से आमजन की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है. इसके अलावा ज्ञापन में रेवाड़ी स्थल पर लगे बिजली के खंभे को हटाने, टूटी हुई सीढ़ियों की मरम्मत और खाड़ी स्थल पर गुमच (ईडा) लगाने की भी मांग रखी गई.

नागरिकों ने कहा कि विधायक द्वारा पूर्व में प्रशासन को इन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है. जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इन समस्याओं का स्थाई समाधान नहीं किया गया, तो उन्हें विवश होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा. जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.