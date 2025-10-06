Jalore: झाड़ियों में मिला युवक का शव, पास मिली स्कूटी, कोर्ट नोटिस के टुकड़े और भस्म

Jalore News: राजस्थान के जालोर शहर के गौड़ीजी स्थित श्रीराम कॉलोनी के पास एक युवक का शव झाड़ियों में मिला. इसके साथ ही शव के पास स्कूटी, कोर्ट नोटिस के टुकड़े और भस्म भी मिली.
Jalore News: राजस्थान के जालोर शहर के गौड़ीजी स्थित श्रीराम कॉलोनी के पास देर रात एक सुनसान जगह पर प्रॉपर्टी डीलर हरीश जीनगर (40) पुत्र भेराराम जीनगर का शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की स्कूटी भी पास ही झाड़ियों में मिली, शव का आज पोस्टमॉर्टम करवाकर अन्तिम संस्कार किया जाएगा.
जानकारी के अनुसार, गौड़ीजी क्षेत्र के जीनगर कॉलोनी का रहने वाला हरीश सुबह करीब 10 बजे स्कूटी लेकर घर से निकला था, लेकिन शाम तक लौटा नहीं, जिसके बाद घरवालों ने तलाश जारी की.
वहीं, रात करीब 9:30 बजे कंक्रीट फैक्ट्री के पास स्कूटी खड़ी देख कुछ युवकों ने सूचना दी. पुलिस पहुंची तो युवक वहां मृत मिला.
मिली जानकारी के अनुसार, करीब 9.30 बजे कुछ दूरी पर बनी कंकरीट की फैक्ट्री से कुछ युवक बहार, जिन्होंने एक
सुनसान जगह पर देखा कि एक स्कूटी पड़ी है और एक युवक रात के अंधेरे में सो रहा है. वहीं, सूचना मिलने पर वहां
पुलिस और एम्बुलेंस टीम पहुंची. जांच की तो पता चला कि युवक की मौत हो गई है.
वहीं, मिले दस्तावेज से परिजनों को सूचना दी गई. मृतक के पास से कोर्ट नोटिस के फटे टुकड़े, स्कूटी की चाबी और भगवान की भस्म से भरी थैली बरामद हुई है. शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है.
मृतक युवक जालोर में ही प्रोपर्टी डीलर का काम करता था, जिसकी 12 साल की एक बेटी है, जो 8वीं में पढ़ती है और एक 9 साल का बेटा है, जो 5 में पढ़ता है.
