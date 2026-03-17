जालौर बहुचर्चित गणपतसिंह हत्याकांड में आया बड़ा अपडेट, एक महिला के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार

Jalore News: राजस्थान के जालौर जिला पुलिस ने बहुचर्चित गणपतसिंह माण्डोली हत्याकांड मामले में करीब डेढ़ साल बाद पर्दाफाश करते हुए एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.
Trending Photos
Jalore News: राजस्थान के जालौर जिला पुलिस को बहुचर्चित गणपतसिंह माण्डोली हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने करीब डेढ़ साल बाद इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग के विवाद के चलते गणपतसिंह की हत्या की गई थी.
पुलिस के अनुसार, 28 अगस्त 2024 को माण्डोली निवासी कल्याणसिंह पुत्र रणसिंह ने पुलिस थाना रामसीन में रिपोर्ट दी थी कि उसका भाई गणपतसिंह 27 अगस्त 2024 की शाम करीब 7:30 बजे अपनी दुकान से मोटरसाइकिल लेकर कहीं गया था लेकिन वापस नहीं लौटा.
मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान
अगले दिन परिजनों द्वारा तलाश करने पर माण्डोली सरहद में कोलाया नाडा जाने वाली कच्ची सड़क पर गणपतसिंह की मोटरसाइकिल के पास उसकी लाश मिली. मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे, जिससे हत्या की आशंका जताई गई.
इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना रामसीन में प्रकरण संख्या 135/2024 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) व 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर रेंज के महानिरीक्षक के निर्देश पर जालोर पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह इन्दोलिया ने प्रकरण की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (त्वरित अनुसंधान निस्तारण दल) भूपेन्द्र सिंह आरपीएस को सौंपी. उनके नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया.
संदिग्धों पर निगरानी रखी
पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, गोपनीय सूचना और मोबाइल कॉल डिटेल का गहन विश्लेषण करते हुए संदिग्धों पर निगरानी रखी. जांच के दौरान पुलिस ने माण्डोली निवासी गजेन्द्रसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह (राजपूत), वागाराम पुत्र कानाराम (भील) तथा लच्छु देवी पत्नी सवाराम (चौधरी) को हिरासत में लेकर पूछताछ की.
पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया. पुलिस के अनुसार अवैध संबंधों को लेकर चल रही ब्लैकमेलिंग के विवाद के चलते आरोपियों ने गणपतसिंह की हत्या कर दी. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे मामले में आगे की गहन पूछताछ जारी है.
पत्नी सहित परिजन भूख हड़ताल पर थे बैठे
बता दें कि हत्याकांड के बाद की हत्या मामले के खुलासा करने के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर मृतक गणपत सिंह की मां और पत्नी सहित परिजन भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे. परिजनों की मांग थी कि जल्द हत्या के मामले का खुलासा किया जाए इस संबंध में कई बार ज्ञापन भी दिए गए और सर्व समाज की ओर से महापड़ाव दिया गया और पिछले 15 दिनों से तीसरी बार धरना चल रहा था.
पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसे लगातार कड़ी पूछताछ अनुसंधान किया जा रहा है. धरने पर बैठे परिजनों ने पुलिस और प्रशासन का आभार जताया.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJalore News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!