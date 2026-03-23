जालोर के छोरे हरिश कुमार ने किया कमाल, 16 साल की उम्र में जैवलिन थ्रो में रच दिया इतिहास

Jalore News: राजस्थान के जालोर जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर भावरानी गांव के पीएम श्री विद्यालय में सीमित संसाधनों के बीच खेल प्रतिभाएं निखर रही हैं. कक्षा 11 का छात्र हरिश कुमार सरगरा भाला फेंक में जिला स्तर का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनकर राज्य स्तर तक पहुंचा. हरिश की उम्र 16 साल है.

हरिश को विद्यालय के शारीरिक शिक्षक दिनेश कुमार राव ने प्रशिक्षित किया, जो वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता व वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल-3 थ्रो कोच हैं. विद्यालय में पहले खेल सुविधाएं लगभग शून्य थीं, पीएम श्री योजना के बाद सीमित संसाधनों से शुरुआत हुई.

मजदूरी करते हैं पिता गणेशाराम

शिक्षक ने निजी खर्च व समय लगाकर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को विशेष रूप से तैयार किया. हरिश के पिता गणेशाराम मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं और मां गृहिणी है. साथ ही उनके परिवार में तीन भाई हैं.

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खेल मैदान और संसाधनों की कमी

हरिश के बड़े भाई खेताराम भी पहले जिला स्तर पर भाला फेंक में प्रथम रह चुके हैं. विद्यालय लगातार तीन साल से शतरंज में जिला चैंपियन भी रहा है. खेल मैदान और संसाधनों की कमी के बावजूद खेतों में अभ्यास कर खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं. जिले में कोच की नियुक्ति नहीं होने से खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर पर ही संघर्ष करना पड़ रहा है.

भाला फेंक खिलाड़ी बनने का संकल्प

हरिश ने कहा कि विद्यालय में एक दिन शिक्षक का प्रदर्शन देख उन्होंने भी भाला फेंक खिलाड़ी बनने का संकल्प लिया था. वहीं, संकल्प उनको निरंतर आगे बढ़ा रहा है.

नीरज चौपड़ा जैसे खिलाड़ी

शिक्षक का कहना है कि यदि उचित सुविधाएं और आर्थिक सहयोग मिले तो यहां से भी नीरज चौपड़ा जैसे खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं. ग्रामीण क्षेत्र में छिपी प्रतिभाओं को अवसर मिलने पर वे राष्ट्रीय स्तर तक नाम रोशन कर सकती हैं.

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