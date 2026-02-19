जालोर में सिरफिरे बाप ने तबाह कर दिया पूरा परिवार, ति ने पत्नी और दो मासूम बच्चों बच्चों को धारदार हथियार से काटकर उतारा मौत के घाट

Jalore triple murder: राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत दासपा गांव में एक ऐसी वारदात घटी है जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. देर रात आरोपी मंगलाराम पुरोहित ने कथित तौर पर घरेलू विवाद के चलते धारदार हथियार से अपनी पत्नी और दो निर्दोष बच्चों की निर्मम हत्या कर दी. तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना परिवार के अंदरूनी कलह और घरेलू हिंसा की भयावह मिसाल बन गई है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी और बच्चों को नहीं बख्शा.



आरोपी पति ने खुद पुलिस को दी सूचना, मौके से हिरासत में लिया

घटना के बाद आरोपी मंगलाराम पुरोहित ने खुद पुलिस को फोन कर हत्या की जानकारी दी और घटनास्थल पर इंतजार किया. भीनमाल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल पर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम बुलाई गई है, जो हथियार, खून के निशान और अन्य सबूत जुटा रही है. प्रारंभिक जांच में हत्या का मुख्य कारण घरेलू क्लेश बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक हत्या के सटीक मकसद और पूरे घटनाक्रम की गहन पड़ताल कर रही है.

परिवार की क्या स्थिति, क्या थे पूर्व विवाद?

मृतक पत्नी और दो बच्चों (उम्र की जानकारी अभी स्पष्ट नहीं) के साथ आरोपी का पारिवारिक जीवन बाहरी तौर पर सामान्य लगता था, लेकिन घर के अंदर तनाव और झगड़े चल रहे थे. स्थानीय लोगों के अनुसार, मंगलाराम और उनकी पत्नी के बीच अक्सर छोटी-मोटी बातों पर विवाद होता था, जो समय के साथ बढ़ता गया. बच्चों की मौजूदगी के बावजूद आरोपी ने क्रोध में आकर यह कदम उठाया. पुलिस पूछताछ में आरोपी से पूर्व विवादों, मानसिक स्थिति और संभावित अन्य कारणों की जानकारी ली जा रही है.

पुलिस जांच और कार्रवाई: FSL टीम सक्रिय, सख्त पूछताछ जारी

भीनमाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच पूरी पारदर्शिता से कर रही है. आरोपी को कड़ी पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है. पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद कोई फरार होने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि आरोपी ने खुद सरेंडर कर दिया. FSL टीम द्वारा घटनास्थल से एकत्र सबूतों का विश्लेषण किया जा रहा है, जिसमें हथियार की जांच, फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल शामिल हैं. पुलिस ने आसपास के लोगों से भी बयान दर्ज किए हैं ताकि कोई छिपा हुआ पहलू सामने न आए.

ग्रामीणों में आक्रोश, महिला-बाल सुरक्षा पर सवाल

दासपा गांव और आसपास के इलाकों में इस घटना से भारी रोष है. ग्रामीणों का कहना है कि घरेलू हिंसा के ऐसे मामलों में समय पर हस्तक्षेप न होने से ऐसी त्रासदियां होती हैं. कई लोग महिला और बाल सुरक्षा की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. सामाजिक संगठन और स्थानीय नेता भी आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. यह मामला राजस्थान में बढ़ती घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों से जुड़े अपराधों की एक और दर्दनाक मिसाल है.

न्याय की उम्मीद, पुलिस का आश्वासन

पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच जल्द पूरी की जाएगी और आरोपी को कानून के अनुसार कड़ी सजा दिलाई जाएगी. इस घटना ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि घरेलू क्लेश कितने खतरनाक रूप ले सकते हैं. निर्दोष बच्चों और एक मां की मौत ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया है. उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और ऐसी वारदातों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे.

