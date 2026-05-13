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जालोर मांडवला टोल प्लाजा पर देर रात मचा हड़कंप, टोल मांगा तो निकाली पिस्टल

Jalore News: राजस्थान के जालोर में एक वाहन चालक ने टोलकर्मी को पिस्टल दिखाकर धमकाया और बिना टोल चुकाए फरार हो गया. घटना से टोल कर्मचारियों में दहशत फैल गई. टोल शुल्क मांगने पर चालक ने अचानक हथियार निकाल लिया था. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byHeeralal bhati
Published: May 13, 2026, 07:23 PM|Updated: May 13, 2026, 07:23 PM
जालोर मांडवला टोल प्लाजा पर देर रात मचा हड़कंप, टोल मांगा तो निकाली पिस्टल
Image Credit: Jalore News

Jalore News: राजस्थान के जालोर के निकट मांडवला टोल प्लाजा पर मंगलवार देर रात एक अपूर्व घटना सामने आई. एक वाहन चालक ने टोलकर्मी को पिस्टल दिखाकर धमकाया और बिना टोल चुकाए अपने वाहन सहित फरार हो गया.
इस घटना से टोल नाके पर कार्यरत कर्मचारियों में भय और दहशत का माहौल बन गया. जानकारी के अनुसार, मंगलवार देर रात जब एक वाहन टोल प्लाजा पर पहुंचा, तो टोलकर्मी ने नियमानुसार टोल शुल्क मांगा. इसी दौरान वाहन चालक ने अचानक अपनी जेब से एक पिस्टल निकालकर टोलकर्मी को धमकाना शुरू कर दिया.

हथियार देखकर मौके पर मौजूद टोल कर्मचारी घबरा गए और अपनी जगह से हिल नहीं पाए. इसी का फायदा उठाकर चालक बिना टोल दिए तेजी से वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही बिशनगढ़ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.

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पुलिस ने टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू किया और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया. फुटेज के आधार पर पुलिस ने फरार हुए वाहन और उसके चालक की पहचान की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रात में ही पीछा किया और चालक को बाड़मेर जिले के पास से दस्तयाब किया गया.

टोल मैनेजर ने इस संबंध में बिशनगढ़ थाने में मामला दर्ज करने के लिए रिपोर्ट दी है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है. मामले पुलिस थाना अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि फिलहाल चालक को दस्तयाब कर लिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

पढ़िए जालोर की एक और खबर
जालोर के भीनमाल में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के पुलिस महानिरीक्षक विकास महानिरीक्षक को जालोर का दौरा किया. वे भीनमाल स्थित पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय और भीनमाल थाने पहुंचे. महानिरीक्षक कुमार ने थाने के स्वागत कक्ष, जब्त वाहनों के स्थान, वायरलैस कक्ष, मालखाना और रेकॉर्ड कक्ष का गहन निरीक्षण किया.
उन्होंने क्षेत्र में जारी आपराधिक गतिविधियों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली. महानिरीक्षक विकास कुमार ने नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाने और नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भी महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षकों और शहर के नागरिकों के साथ एक बैठक की. बैठक में नशे के दुष्परिणामों और इसकी रोकथाम पर चर्चा की गई. इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्रसिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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