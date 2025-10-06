"सिगरेट" ने जालोर आयुक्त की बढ़ाई मुसीबतें, गले पर लटकी कार्रवाई की तलवार!

Jalore News: जालोर जिले में नगर परिषद के आयुक्त दिलीप माथुर एक बार फिर विवादों में आ गए हैं. शहरवासियों की समस्याएं सुनते समय सिगरेट पीने का उनका वीडियो सोमवार को सामने आया. जिसके बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करने की बात कही है.
Trending Photos
Jalore News: राजस्थान के जालोर जिले में नगर परिषद के आयुक्त दिलीप माथुर एक बार फिर विवादों में आ गए हैं. शहरवासियों की समस्याएं सुनते समय सिगरेट पीने का उनका वीडियो सोमवार को सामने आया, जिसके बाद जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के. गवांडे ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है.
जानकारी के अनुसार, 1 अक्टूबर को भारी बारिश के बाद शहर की गलियों में भरे पानी की समस्या को लेकर लोग नगर परिषद पहुंचे थे. वहां आयुक्त दिलीप माथुर परिसर में सिगरेट पीते हुए घूम रहे थे. इसी दौरान नागरिकों ने उन्हें अपनी शिकायतें बताईं. आयुक्त बातचीत के दौरान सिगरेट का कश लेते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा देखा, तुरंत हाथ पीछे कर लिया.
शहरवासियों ने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे में समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे शहर के रास्ते जाम करेंगे. इस पर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि सड़कों की मरम्मत कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा. मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप गवांडे ने कहा कि मेरे पास वीडियो पहुंचा है. इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ें एक और बड़ी खबर
जालोर शहर के गौड़ीजी स्थित श्रीराम कॉलोनी के पास देर रात एक सूनसान जगह पर प्रॉपर्टी डीलर हरीश जीनगर (40) पुत्र भेराराम जीनगर का शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की स्कूटी भी पास ही झाड़ियों में मिली.
जानकारी के अनुसार, हरीश सुबह करीब 10 बजे स्कूटी लेकर घर से निकले थे, लेकिन शाम तक लौटे नहीं. रात करीब 9:30 बजे कंक्रीट फैक्ट्री के पास स्कूटी खड़ी देख कुछ युवकों ने सूचना दी. पुलिस पहुंची तो युवक मृत मिला.
मृतक के पास से कोर्ट नोटिस के फटे टुकड़े, स्कूटी की चाबी और भगवान की भस्म से भरी थैली बरामद हुई है. शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJalore Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!