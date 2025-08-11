Zee Rajasthan
Jalore News: BJP कार्यकर्ताओं ने सैनिकों को राखी बांधी, निकाली तिरंगा यात्रा

Jalore News: राजस्थान के जालौर में भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने सैनिकों को राखी बांधकर भाईचारे और सम्मान का संदेश दिया. इस अवसर पर जवानों को तस्वीर भेंट कर सम्मानित भी किया. सांसद चौधरी ने कहा कि देश के वीर जवानों की वजह से हम सभी सुरक्षित हैं. 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Heeralal bhati
Published: Aug 11, 2025, 12:16 IST | Updated: Aug 11, 2025, 12:16 IST

Jalore News: भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से बीकेडी बॉर्डर पर सेवा एवं सामाजिक सद्भाव दिवस के तहत रक्षाबंधन और सैनिक सम्मान का आयोजन किया गया. जिलाध्यक्ष जसराज राजपुरोहित के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा एवं रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत जिला संयोजक प्रकाश छाजेड़ के नेतृत्व में बीएसएफ के वीर जवानों के साथ भावनात्मक और देशभक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम हुआ.

कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष जसराज राजपुरोहित, सांसद लुंबाराम चौधरी, जिला प्रमुख राजेश गोयल,सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी और भीनमाल के पूर्व विधायक पूराराम चौधरी सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे.

भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने सैनिकों को राखी बांधकर भाईचारे और सम्मान का संदेश दिया. इस अवसर पर जवानों को तस्वीर भेंट कर सम्मानित भी किया. सांसद चौधरी ने कहा कि देश के वीर जवानों की वजह से हम सभी सुरक्षित हैं. जिलाध्यक्ष राजपुरोहित ने हाल ही में सम्पत्र ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ा है.

विधायक जीवाराम चौधरी ने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के रिश्ते का पर्व है और सैनिक हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए आज हम बॉर्डर पर आकर अपनी खुशियां उनके साथ बांट रहे हैं. पूर्व विधायक पूराराम चौधरी ने तिरंगे के सम्मान में सैनिकों की कठिन परिस्थितियों में की जा रही सेवा की सराहना की. भाजपा कार्यकर्ताओं ने सैनिकों के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जिले के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए.

पढ़ें जालौर की एक और खबर
Jalore Weather Update: झमाझम बारिश के चलते उफान पर नदी-नाले, जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त
Jalore News: जालौर में पिछले दो-तीन दिन से मौसम सक्रिय हो गया है. बीती रात से लगातार जिले के कई इलाकों में तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी है. जिले के जसवंतपुरा इलाके में बीती रात से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश का सिलसिला चल रहा है. इसी के चलते नदी नाले उफान पर चल रहे हैं तो सड़कों पर नदी नालों की तरह पानी का बहाव हो रहा है.

मूसलाधार तेज बारिश के चलते सुंधा माता ऐतिहासिक तीर्थ स्थल पर तेज बहाव के साथ झरने बहने लगे हैं. वही चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है.

इधर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पानी के तेज पानी के बहाव को देखते हुए सुंधा माता ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं को पानी के बहाव के बीच आवागमन नहीं करने को लेकर भी अपील की गई है. ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो.

