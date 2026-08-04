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Jalore News: घर के बाहर खेल रहे ढाई साल के बालक को डंपर ने कुचला, मौके पर मौत

जालोर के छाजाला गांव में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें घर के बाहर खेल रहे ढाई वर्षीय मासूम मोहम्मद की तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद चालक डंपर लेकर फरार हो गया, लेकिन ग्रामीणों ने एक किलोमीटर तक पीछा कर उसे पकड़ लिया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Aug 04, 2026, 07:23 PM IST | Updated:Aug 04, 2026, 07:23 PM IST
Jalore News: घर के बाहर खेल रहे ढाई साल के बालक को डंपर ने कुचला, मौके पर मौत
Image Credit: Jalore News

Jalore News: जालोर-बागोड़ा थाना क्षेत्र के छाजाला गांव में मंगलवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में घर के बाहर खेल रहे ढाई वर्षीय बालक की डंपर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद डंपर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. ग्रामीणों ने करीब एक किलोमीटर तक पीछा कर डंपर को रुकवाया और चालक को पकड़ लिया. सूचना पर पहुंची, पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर डंपर जब्त कर लिया.

जानकारी के अनुसार, छाजाला निवासी बिलाल खान का करीब ढाई वर्षीय पुत्र मोहम्मद मंगलवार सुबह घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान तेज गति से आ रहे डंपर ने बालक को अपनी चपेट में ले लिया. डंपर का पहिया बालक के ऊपर से निकल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए.

हादसे के बाद चालक डंपर लेकर भागा
हादसे के बाद डंपर चालक मौके पर रुकने के बजाय वाहन लेकर फरार हो गया। ग्रामीणों ने डंपर का पीछा किया और करीब एक किलोमीटर दूर उसे पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर चालक को हिरासत में लेकर वाहन को जब्त कर लिया.

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परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
घटना के बाद बालक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. गांव में भी हादसे के बाद शोक का माहौल है. सरपंच शरीफ खान की ओर से पुलिस को रिपोर्ट पेश की गई. रिपोर्ट में बताया गया कि उसका भांजा मोहम्मद पुत्र बिलाल खान, उम्र करीब दो वर्ष, घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान तेज गति और लापरवाही से चलाए जा रहे डंपर ने बालक को कुचल दिया.


पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने डंपर जब्त कर चालक को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

तेज रफ्तार डंपरों पर कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में बजरी सहित अन्य सामग्री का परिवहन करने वाले डंपर तेज गति से दौड़ते हैं. ग्रामीणों के अनुसार कार्रवाई से बचने के डर से कई चालक तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे सड़क पर हादसे की आशंका बनी रहती है. ग्रामीणों ने प्रशासन और पुलिस से ऐसे वाहनों की गति पर अंकुश लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Reporter- Ramawatar Isran

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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