Jalore News: दामाद ने सास से पहले की मारपीट, फिर कैंची से काट डाली नाक

Jalore News: राजस्थान के जालोर जिले के सरवाना थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे दंपती को रास्ते में रोककर आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट की और कैंची से उसकी नाक काट दी. घटना के बाद घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को दी रिपोर्ट में के.आर. बधा कुआ निवासी बाबूलाल पुत्र तेजाराम विश्नोई (49) ने बताया कि उसकी पुत्री सरिता की शादी चार साल पहले आरवा निवासी सोहनलाल पुत्र भवराराम विश्नोई के साथ हुई थी. सरिता जोधपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन पिछले तीन दिनों से उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा था. बेटी के बारे में जानकारी नहीं मिलने पर बाबूलाल अपनी पत्नी केलीदेवी के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जा रहा था.

आरोपियों ने रुकवाई गाड़ी

बताया गया कि 6 मार्च को दोपहर करीब 2 बजे बाबूलाल, उसकी पत्नी केलीदेवी और केसराम पुत्र लाखाराम विश्नोई के साथ एक कैंपर गाड़ी में सवार होकर सरवाना थाना जा रहे थे. इस दौरान सरवाना क्षेत्र में बालेरा माइनर के पास एक सिल्वर रंग की क्रेटा कार खड़ी कर आरोपियों ने उनकी गाड़ी रुकवा ली.

जबरदस्ती उतारा गाड़ी से बाहर

रिपोर्ट के अनुसार सोहनलाल पुत्र भवराराम, गणपत पुत्र भवराराम, श्रीराम पुत्र जगदीश, सिवणराम पुत्र रूपाराम (सभी निवासी बारवा) तथा चार अन्य लोगों ने गाड़ी की चाबी छीन ली और बाबूलाल व केसराम को धमकाते हुए एक तरफ खड़ा कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने गाड़ी में बैठी केलीदेवी को जबरदस्ती बाहर उतारकर मारपीट की.

कैंची से काट डाली सास की नाक

बाबूलाल का आरोप है कि इस दौरान सोहनलाल ने कैंची से केलीदेवी की नाक काट दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना शाम करीब 3 बजे की बताई जा रही है.

घटना के बाद बाबूलाल अपनी घायल पत्नी को लेकर सरवाना थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस के अनुसार, महिला की नाक स्पष्ट रूप से कटी हुई है, जिससे चेहरे पर गंभीर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच जारी है.

