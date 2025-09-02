जालौर के आहोर में रपट पार करते समय बिगड़ा बाइक का बैलेंस, तेज धार में बहे 3 युवक, 1 लापता

Jalore News: आहोर उपखंड क्षेत्र के खैरवा नाले में सोमवार रात बड़ा हादसा हो गया. दुदिया और खेड़ा गांव के बीच बह रहे खैरवा नाले की रपट पार करते समय तीन युवक बह गए. जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार तीन युवक रपट पार कर रहे थे. इस दौरान पानी के तेज बहाव में संतुलन बिगड़ने से बाइक समेत नाले में गिर गए.

ग्रामीणों की मदद से दो युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक युवक बहाव में लापता हो गया. सूचना पर SDRF और सिविल डिफेंस की टीम देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है. फिलहाल युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है. नोसरा थानाधिकारी पन्नालाल चौधरी के अनुसार, मौके पर पुलिस बल तैनात है और लापता युवक की तलाश जारी है.

Jalore News: जालौर में जवाई नदी के आसाणा क्षेत्र में बीते दिन 6 युवक बह गए थे. इस मामले में एक और युवक का नदी में शव मिला है. एसडीआरएफ और ग्रामीणों के सहयोग से बड़ी मशक्कत के बाद 40 घंटो में कुल 6 युवकों के शव निकाले गए हैं. करीब 40 घंटे से सर्च में सभी 6 युवकों के शव जा चुके हैं.

बुधवार को 4 युवकों के शव निकाले जा चुके थे और आज दो युवकों के नदी से शव निकाले गए. शवों का पोस्टमार्टम कर शवों को परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा. आसाना ग्राम में एक साथ नदी में डूबने से 6 युवकों की मौत के बाद गांव में मातम पसरा है. हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हुई है.



बता दें कि राजस्थान के तमाम हिस्सों में खूब बारिश हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले तीन दिन प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में फिर अतिभारी बारिश आ सकती है. इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

वहीं, राज्य में सितंबर में मानसून विदाई से पहले कुछ जिलों में बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग का कहना है कि सितंबर में स्थानीय मौसम तंत्र और पश्चिमी विक्षोभ की एक्टिव होगा, जिससे कई इलाकों में बारिश हो सकती है.

