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Jalore: इलाज में देरी पर भड़का युवक, MLA को फोन करके बोला- ' शर्म आनी चाहिए आपको', पढ़े पूरी बातचीत

Jalore News: जालोर अस्पताल में इलाज कराने गए एक युवक को इलाज नहीं मिला और एक्सरे की फिल्म भी नहीं होने से एक्सरा नहीं मिलने से नाराज को गया और जालोर विधायक व मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को खरी खोटी सूना दी. कहां की सर आप को थोड़ी शर्म आनी चाहिए. 
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jun 17, 2026, 03:12 PM|Updated: Jun 17, 2026, 03:12 PM
Jalore: इलाज में देरी पर भड़का युवक, MLA को फोन करके बोला- ' शर्म आनी चाहिए आपको', पढ़े पूरी बातचीत
Image Credit: AI IMAGE

Jalore News: राजस्थान के जालोर के पदमाराम नाम के एक युवक ने उसके यहां काम करने वाले एक मजदूर की रविवार को बाइक स्लीप होने से घायल हो गया और पैर में फ्रैक्चर हुआ.

इसको जालोर के सरकारी अस्पताल ट्रोमा सेन्टर लेकर गए, लेकिन यहां नहीं तो डॉक्टर मिले और नहीं सुविधा, जिससे उसने जालोर विधायक व मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को कोल किया तो पहले तो उठाया नहीं, बार-बार कॉल करने पर उठाया अस्पताल में हो रही समस्या के बारे में बताया, लेकिन अस्पताल में एक्सरे की फिल्म ही नहीं थी. हालांकि विधायक के कॉल पर डॉक्टर ने 1 घंटे बाद पहुंच कर प्लास्टर कर दिया.

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उसके बाद नाराज युवक ने जालोर विधायक और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को कॉल कर खरी-खोटी सुनाते हुए कहां कि हुआ सर आप को पैसेन्ट के लिए अस्पताल से कॉल किया था. आप ने अभी तक कोई रिप्लाई भी नहीं किया.

इस तहर हुई पुरी बात
मुख्य सचेतक- क्या हुआ अब तक कोई नहीं आया किया,
युवक - क्या सर कैसे होगा आप का सिस्टम कैसा रहेगा.

मुख्य सचेतक - पैसेंट कौन है?
युवक - सुरेश नाम है और मेरे पास काम करता है, थोड़ा सीस्टम सुधारों सर, आप जालोर के मंत्री होकर भी सिस्टम नहीं सुधारोगे तो कैसे होगा. सर यहां सिस्टम नहीं है, हॉस्पिटल में मरीज की कोई सुनवाई नहीं हैं.

मुख्य सचेतक - उसका पट्टी हुआ कि नहीं.
युवक - सरकार के हिसाब से कुछ नहीं हुआ, नहीं ऐक्सरा हुआ. आपके कहने पर किया। लेकिन अस्पताल में फिल्म ही नहीं हैं, जिससे हम कई और इलाज कराए तो हमें दूसरा एक्सरा कराना पड़ेगा, जिससे हमने हमारे स्तर ड्रॉक्टर से बात कर कहां हमें बाहर जाना है कई और इलाज कराएंगे. इस पट्टी बांध हमें फिरी करो तब पट्टी बांधी हैं. आप का भी नाम लिया था तो डॉक्टर बोले विधायक जाने और उनका काम जाने, वह सरकार को बोले.

मुख्य सचेतक - पट्टीं बांधी की नहीं
युवक - बोला पट्टी को बांध दी, कोई इलाज भी तो होना चाहिए.

मुख्य सचेतक - इलाज में और क्या होता, फैक्चर, एक्सरा और पट्टी होती, हो गई और क्या इलाज करना हैं
युवक -एक्सरा तो हमे मिलना चाहिए. हम कई और दिखाएं तो क्या दिखाए हमें फिर कराना पड़ेगा, बोले फिल्म नहीं है हमारे पास.

मुख्य सचेतक- तो आप को वाट्सएप पर दे देंगे.
युवक - सर यार कैसी बात कर रहे है आप.

मुख्य सचेतक- अरे वाट्सएप पर भी दे सकते हैं, मान लो अस्पताल में फिल्म हाजीर नहीं हैं, तो आप को वाट्सएप पर मिल सकती हैं.
युवक - कोई नहीं सर इस बार आपको वोट भी ऑनलाइन दे देंगे.

मुख्य सचेतक क- हां खैर वह ठीक है
युवक- सर आप को थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए, जालोर कुछ दिन पहले सीएमएसओं ऑफिस के सामने सड़क हादसा हुआ. उसमें आहोर के दो लड़कों की मौत हुई थी, उसमें भी आप ही की गलती थी. उसमें आप ने ध्यान नहीं दिया इस लिए हादसा हुआ.

मुख्य सचेतक-अरे भाई हो गया ना, एक्सरा भी हो गया और इलाज भी हो गया.
युवक- बोला कि हो तो गया, हम तो कई और इलाज करा देंगे, लेकिन गरीब आदमी कहां और कैसे इलाज कराए. उसका भला कैसे होगा. मैंने डॉक्टरों से बात कर के आए, फिल्म नहीं मिल रही तो हम भामाशाह बनेंगे. साइज बता दो, लाकर दे दें. सरकारी अस्पताल का मतलब ही यहां इमरजेंसी में उसका इलाज हो. डॉक्टर तो अपने निजी अस्पताल में पूरे दिन सेवा देते हैं. आप का नाम लिया तो डॉक्टर बोले यह उनका काम हैं, जोगेश्वर सरकार को कॉल लगाए मेरे को क्यों लगाए.

मुख्य सचेतक- कोई डॉक्टर ऐसा बोल ही नहीं सकता है, क्या बात कर रहे हो
युवक- ऐसा बोल ही नहीं सकता, मैंने आप को कॉल कर गलती कर दी.

धन्यवाद है आप को, जालोर और हमारे दूर भाग्य है कि हमको आप जैस विधायक मिले हैं. वह रविन्द्र सिंह भाटी, मेरी आखों के सामने राजपूत समाज के किसी युवक का सड़क हादसे में घायल हुआ था, उसके एक फोन पर उसका इलाज हुआ था. आप की सरकार होते हुए भी आप इलाज नहीं करा पाए हो, आप की डॉक्टर भी बात नहीं सुनते हैं.

मुख्य सचेतक- इलाज हो गया अब क्या चाहिए
युवक- जो इलाज 20 मिनट में होना था, वह एक घंटे में हुआ हैं. पट्टी भी एक घंटे बाद बांधी है.

मुख्य सचेतक- रविवार का दिन है, डॉक्टर डयूटी पर नहीं होगा कॉल करने पर आया होगा इस लिए लेट हुआ लेकिन मेरे कहने पर आया है.
युवक- सर यह गलत बात है सिस्टम सुधारों, जालोर के लिए बहुत बड़ी विड़मना है. आप चार बार विधायक रह चुके है और आप की बात भी नहीं चुन रहे तो बहुत बड़ी गलत बात है.

मुख्य सचेतक-मेरी नहीं सुनते तो आप के पट्टीं ही नहीं बधंती और इलाज नहीं होता, इलाज तो हुआ ही है भाई
युवक- इसका मतलब आप के कहने पर ही इलाज होता हैं. इस बार कभी इमजेंसी होने पर आप को बोलता हूं, क्या करते है आप देखता हूं.

मुख्य सचेतक- बोला-वेलकम
युवक- क्या वेलकम, शर्म आनी चाहिए आपको, लोग मर रहे आप के जालोर में और आप पोस्टन कार में आराम से घूम रहे और सौ रहे हो.

मुख्य सचेतक- कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो
युवक- क्या करूं मजबूरी में मरता बोलता हूं, कुछ अपने को लगती है तब बोलता हूं.

मुख्य सचेतक- आप का हर फोन उठा कर बात कर रहा हूं, इलाज करा दिया और क्या चाहिए
युवक- आप हमारे विधायक है, मंत्री है, अब हम क्या करें. वह आप के मुंह से सुनना चाहता हूं

मुख्य सचेतक- आपका विधायक हूं, आप के वोट लिए इस लिए ही तो इतनी बात सुन रहा हूं, नहीं तो कौन सुनता है
युवक- सर सुननी तो पड़ेगी, हमने आप को वोट दिया हैं, ज्यादा को मजबूरी में बोलना पड़ता, कोई ज्यादा हो तो उनके धमाका भी करना पड़ता हैं.

मुख्य सचेतक- कोई बात नहीं धमाका भी कर देना, सबकुछ करते-करते युवक धमका रहा हैं, तो क्या कर सकते हैं.
युवक-कोई बात नहीं समय आने वाला है, जल्दी समय आएगा तब धमाका भी कर देंगे.

जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कहां कि संडे होता है तो हॉफ डे होता हैं. इस एक ही डॉक्टर होता हैं. वह हादसे के अस्पताल में गया. सही इलाज नहीं मिला तो कॉल किया. मैंने कॉल स्पेशल डॉक्टर बुला कर फैक्चर पैर का प्लास्टर कर दिया. ऐक्सरा की फिल्म स्टोक में खतम होने से फिल्म नहीं मिली. डॉक्टर ने कहां आप को वाट्सएप पर दे दें देते हैं, लेकिन उसको झगड़ा ही करना तो क्या कर सकते हैं. हालांकि रविवार का अवकाश होने से थोड़ा लेट जरूर हुआ था.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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