/जालौर में युवक ने ऑफिस में दी जान, जेब से मिला 'मम्मी-पापा मुझे माफ करना' लिखा नोट

Jalore News: राजस्थान के जालौर शहर के शास्त्री नगर कॉलोनी स्थित एक अकाउंटेंट ऑफिस में शुक्रवार को एक युवक ने पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया. घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारा.

पुलिस ने जिला अस्पताल की मॉर्च्यूरी में शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है. मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने माता-पिता से माफी मांगते हुए लिखा 'मम्मी-पापा मुझे माफ करना.'

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मामा के ऑफिस में करता था काम

पुलिस के अनुसार, जालौर की रामदेव कॉलोनी निवासी राहुल कुमार (25) पुत्र चोपा राम माली पिछले लंबे समय से शास्त्री नगर में अपने मामा बंशीलाल माली के अकाउंटेंट ऑफिस में काम करता था. रोज की तरह राहुल शुक्रवार सुबह भी काम के लिए ऑफिस पहुंचा था. कुछ देर बाद उसके मामा बंशीलाल किसी काम से बाहर चले गए और ऑफिस में राहुल अकेला रह गया. इसी दौरान दोपहर में राहुल ने अंदर से मुख्य दरवाजा बंद कर लिया और पंखे से फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली.

लोगों ने छत के रास्ते अंदर झांककर देखा

काफी देर तक जब अंदर से कोई हलचल नहीं हुई, तो ऑफिस के पास रहने वाले लोगों ने दरवाजा खटखटाया. अंदर से कोई जवाब न मिलने पर पड़ोसियों ने तुरंत इसके मालिक बंशीलाल को फोन कर मौके पर बुलाया. जब लोगों ने छत के रास्ते अंदर झांककर देखा, तो राहुल पंखे पर फंदे से लटका हुआ मिला. सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने कटर से दरवाजा काटकर शव को बाहर निकाला और जिला अस्पताल भिजवाया.

कोतवाली थानाधिकारी राजेश्वर लाल भाटी ने बताया कि मृतक युवक की जेब से एक पर्ची (सुसाइड नोट) बरामद हुई है. इस सुसाइड नोट में राहुल ने लिखा है, 'मम्मी-पापा मुझे माफ करना.' फिलहाल पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है.