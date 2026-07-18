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जालौर में युवक ने ऑफिस में दी जान, जेब से मिला 'मम्मी-पापा मुझे माफ करना' लिखा नोट

जालौर शहर में 25 वर्षीय राहुल कुमार माली ने अपने मामा के अकाउंटेंट ऑफिस में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के समय वह ऑफिस में अकेला था. काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर पड़ोसियों ने छत से झांककर उसे फंदे पर लटका देखा. पुलिस ने दरवाजा काटकर शव बाहर निकाला. 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 18, 2026, 05:46 PM|Updated: Jul 18, 2026, 05:46 PM
जालौर में युवक ने ऑफिस में दी जान, जेब से मिला 'मम्मी-पापा मुझे माफ करना' लिखा नोट
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jalore News: राजस्थान के जालौर शहर के शास्त्री नगर कॉलोनी स्थित एक अकाउंटेंट ऑफिस में शुक्रवार को एक युवक ने पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया. घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारा.

पुलिस ने जिला अस्पताल की मॉर्च्यूरी में शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है. मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने माता-पिता से माफी मांगते हुए लिखा 'मम्मी-पापा मुझे माफ करना.'

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मामा के ऑफिस में करता था काम
पुलिस के अनुसार, जालौर की रामदेव कॉलोनी निवासी राहुल कुमार (25) पुत्र चोपा राम माली पिछले लंबे समय से शास्त्री नगर में अपने मामा बंशीलाल माली के अकाउंटेंट ऑफिस में काम करता था. रोज की तरह राहुल शुक्रवार सुबह भी काम के लिए ऑफिस पहुंचा था. कुछ देर बाद उसके मामा बंशीलाल किसी काम से बाहर चले गए और ऑफिस में राहुल अकेला रह गया. इसी दौरान दोपहर में राहुल ने अंदर से मुख्य दरवाजा बंद कर लिया और पंखे से फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली.

लोगों ने छत के रास्ते अंदर झांककर देखा
काफी देर तक जब अंदर से कोई हलचल नहीं हुई, तो ऑफिस के पास रहने वाले लोगों ने दरवाजा खटखटाया. अंदर से कोई जवाब न मिलने पर पड़ोसियों ने तुरंत इसके मालिक बंशीलाल को फोन कर मौके पर बुलाया. जब लोगों ने छत के रास्ते अंदर झांककर देखा, तो राहुल पंखे पर फंदे से लटका हुआ मिला. सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने कटर से दरवाजा काटकर शव को बाहर निकाला और जिला अस्पताल भिजवाया.

कोतवाली थानाधिकारी राजेश्वर लाल भाटी ने बताया कि मृतक युवक की जेब से एक पर्ची (सुसाइड नोट) बरामद हुई है. इस सुसाइड नोट में राहुल ने लिखा है, 'मम्मी-पापा मुझे माफ करना.' फिलहाल पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है.


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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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