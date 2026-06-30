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Jalore: अपनी मर्जी से लिव-इन में रह रहे थे युवक-युवती, पंचायत ने परिवार पर लगाया 21 लाख जुर्माने, हुक्का-पानी किया बंद

जालौर जिले में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे बालिग युवक-युवती को लेकर सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है. आरोप है कि समाज के कुछ पंचों ने परिवार पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, हुक्का-पानी बंद कर दिया और धार्मिक स्थल व सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byLokesh Kumar
Published: Jun 30, 2026, 05:03 PM|Updated: Jun 30, 2026, 05:03 PM
Jalore: अपनी मर्जी से लिव-इन में रह रहे थे युवक-युवती, पंचायत ने परिवार पर लगाया 21 लाख जुर्माने, हुक्का-पानी किया बंद
Image Credit: लिव-इन रिलेशनशिपSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jalore News: राजस्थान के जालौर जिले में सामाजिक बहिष्कार और पंचायत के कथित तुगलकी फरमान का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. अपनी मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक-युवती को लेकर समाज के कुछ पंचों ने ऐसा फैसला सुनाया, जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी. आरोप है कि पंचायत ने परिवार पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, हुक्का-पानी बंद कर दिया और धार्मिक स्थल सहित समाज के सभी कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी.

पीड़ित परिवार का कहना है कि युवक और युवती बालिग हैं और अपनी इच्छा से साथ रह रहे हैं. युवती का पहले विवाह हो चुका था, लेकिन तलाक के बाद वह स्वतंत्र रूप से युवक के साथ रहने लगी. परिवार को इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन समाज के कुछ पंचों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया.

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धार्मिक स्थल में प्रवेश पर भी रोक लगाने का आरोप

परिजनों के अनुसार, पहले समाज की बैठक में दोनों को अलग करने का दबाव बनाया गया, जब परिवार ने ऐसा नहीं किया तो दूसरी बैठक में कथित रूप से 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाने और पूरे परिवार को समाज से बाहर करने का निर्णय सुना दिया गया. इसके बाद समाज के लोगों ने उनसे दूरी बना ली. यहां तक कि रिश्तेदार के निधन पर आयोजित बारहवें के कार्यक्रम से भी परिवार को बाहर निकाल दिया गया. धार्मिक स्थल में प्रवेश पर भी रोक लगाने का आरोप लगाया गया है.

11 पंचों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया

पीड़ित परिवार ने 11 पंचों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है. उनका आरोप है कि शिकायत के बावजूद अब तक आरोपियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. सोमवार को परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर जल्द न्याय दिलाने की मांग की. इस मामले में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि प्रकरण की जांच संबंधित थाना प्रभारी कर रहे हैं और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

यह मामला एक बार फिर सवाल खड़े करता है कि क्या किसी बालिग युवक-युवती के निजी जीवन के फैसले पर सामाजिक दंड और बहिष्कार जैसी परंपराएं कानून से ऊपर हो सकती हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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