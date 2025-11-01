20 साल बाद मिला न्याय... चार दिन तक नाबालिग से करता रहा हैवानियत

Rajasthan News: जालोर पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग को भगाकर महाराष्ट्र ले जाकर चार दिन दरिंदगी करने के दोषी मुकेश कुमार को 20 साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई है. यह फैसला विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने सुनाया.
Jalore News: जालोर की एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर महाराष्ट्र ले जाकर चार दिनों तक दरिंदगी करने के सनसनीखेज मामले में, जालोर पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है.
विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि इस मामले की शुरुआत तब हुई जब पीड़िता के पिता ने 30 जनवरी 2025 को झाब थाने में लिखित रिपोर्ट दी. उन्होंने बताया कि 28 जनवरी 2025 की शाम को उनकी नाबालिग बेटी खेत से गायब हो गई थी. काफी तलाश के बाद घर से कुछ दूरी पर खेत में लड़की के कपड़े मिलने पर परिवार को शक हुआ कि उसे कोई भगाकर ले गया है.
जालोर से महाराष्ट्र तक पीछा
पुलिस जांच में पता चला कि जालोर के बागोड़ा थाना निवासी मुकेश कुमार (22) पुत्र दाडमाराम लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. आरोपी लड़की को सीधे महाराष्ट्र के आहिल्यानगर ले गया, जहां लोणी शहर की शांतिनगर कॉलोनी के एक बंद कमरे में उसे चार दिनों तक रखकर दरिंदगी की गई.
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 5 मार्च 2025 को महाराष्ट्र में दबिश दी और आरोपी मुकेश कुमार को पीड़िता के साथ दस्तयाब कर गिरफ्तार किया. पूछताछ और मेडिकल जांच में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया.
कोर्ट का कठोर फैसला
पुलिस ने जल्द ही जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए, जालोर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने 31 अक्टूबर को फैसला सुनाया. न्यायाधीश ने आरोपी मुकेश कुमार को नाबालिग से रेप का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया. यह फैसला पीड़ितों को न्याय दिलाने और ऐसे अपराधों पर रोक लगाने की दिशा में एक कठोर संदेश देता है.
