डमी कैंडिडेट और जाली दस्तावेज, जालोर में 26 कांस्टेबलों पर फर्जी दस्तावेज केस, एसओजी ने दर्ज की FIR

Rajasthan News: जालोर जिले में वर्ष 2018 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित आंतरिक जांच समिति ने गहन जांच के बाद 26 चयनित पुलिसकर्मियों के दस्तावेजों को संदिग्ध पाया.

Published: Jan 11, 2026, 01:45 PM IST | Updated: Jan 11, 2026, 01:45 PM IST

Jalore Police Recruitment Scam: जालोर जिले में वर्ष 2018 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती में गहरा फर्जीवाड़ा सामने आया है. जिला पुलिस अधीक्षक जालोर द्वारा गठित विशेष आंतरिक जांच समिति ने गहन जांच के बाद 26 चयनित पुलिसकर्मियों के दस्तावेजों को संदिग्ध पाया. जांच में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि भर्ती के समय जमा किए गए हस्ताक्षर और वर्तमान में इन पुलिसकर्मियों के हस्ताक्षरों में स्पष्ट अंतर पाया गया.

यह मामला डमी कैंडिडेट (प्रॉक्सी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार) और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती होने का गंभीर संकेत देता है. जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के बजाय दूसरों को उनकी जगह परीक्षा दिलवाई और फर्जी प्रमाण-पत्रों के सहारे नौकरी हासिल की.

एसओजी जयपुर में दर्ज हुआ आपराधिक मामला

जांच समिति की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद जालोर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले को स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) जयपुर को सौंप दिया. एसओजी ने 26 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जयपुर में प्राथमिकी दर्ज की है.

इसमें भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें शामिल हैं...

धारा 419 (व्यक्ति का प्रतिरूपण करके धोखा देना)

धारा 420 (धोखाधड़ी)

धारा 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि का जालसाजी)

धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी)

धारा 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग)

धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र)

इसके अलावा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के प्रावधान भी लगाए गए हैं. जांच की जिम्मेदारी एसओजी जयपुर के एएसपी को सौंपी गई है.

भर्ती प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल

यह मामला वर्ष 2018 में हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती की पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. जांच में सामने आया है कि कई उम्मीदवारों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के चरणों में फर्जीवाड़ा किया. विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल 26 पुलिसकर्मियों तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि और भी कई मामले सामने आ सकते हैं. इस घटना ने राजस्थान पुलिस की भर्ती प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं. कई पूर्व पुलिस अधिकारियों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि पूरे 2018 बैच की भर्ती की दोबारा सत्यापन प्रक्रिया कराई जाए और दोषियों के साथ-साथ इसमें शामिल मध्यस्थों व गिरोहों पर भी सख्त कार्रवाई हो.

वर्तमान स्थिति और आगे की कार्रवाई

वर्तमान में सभी 26 पुलिसकर्मी निलंबन या विभागीय जांच के दायरे में हैं. एसओजी की जांच में यदि ये पुलिसकर्मी दोषी पाए गए तो उनकी नौकरी समाप्ति के साथ-साथ जेल की सजा भी हो सकती है. पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और कहा है कि भर्ती में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

जालोर पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई अन्य जिलों के लिए भी एक मिसाल बनेगी और भविष्य में ऐसी भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वालों के लिए सख्त संदेश है. यह मामला राजस्थान में पुलिस भर्ती घोटालों की श्रृंखला में एक और कड़ी साबित हो रहा है, जिससे आम जनता में पुलिस व्यवस्था के प्रति विश्वास पर असर पड़ सकता है.

