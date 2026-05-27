/जालोर रेलवे स्टेशन पर लगा शिलालेख बना विवाद, आक्रांता अलाउद्दीन के नाम पर पोती गई पुताई

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Jalore News: राजस्थान के जालोर रेलवे स्टेशन के नए भवन पर लगाया गया शिलालेख उद्घाटन के तुरंत बाद विवादों में घिर गया, जिसके बाद आक्रांता अलाउद्दीन के नाम पर लाल रंग की पुताई करवा दी गई.
Jalore News: राजस्थान के जालोर रेलवे स्टेशन के नए भवन पर लगाया गया शिलालेख उद्घाटन के साथ ही विवादों में आ गया है. जालोर-दिल्ली ट्रेन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 22 मई को हरी झंडी दिखाकर स्टेशन परिसर के बाहर एक बड़ा शिलालेख स्थापित किया गया था, जिसमें ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर गंभीर त्रुटियां सामने आई, जिसके बाद से लोगों में नाराजगी नजर आ रही है.
करीब 10 फीट लंबा लाल पत्थर
ये लाल पत्थर करीब 10 फीट लंबा है, जो खुदाई करके इस शिलालेख को तैयार कर बालोतरा से जालोर लाया गया था. आरोप है कि इसमें जालोर के इतिहास और धार्मिक महत्व से जुड़े तथ्यों को बिना जांच-पड़ताल के लिख दिया गया. ऐसे में शहरवासियों का कहना है कि शिलालेख में जालोर की गौरवशाली विरासत, धार्मिक महत्व और वीर इतिहास को गलत लिखा गया है.
सामाजिक संगठनों और शहरवासियों में नारजगी
लोगों में सबसे ज्यादा इस बात को लेकर गुस्सा है कि इस शिलालेख में जालोर के वीर शिरोमणि कान्हड़देव और उनके पुत्र वीरमदेव जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के बारे में लिखा गया जबकि इसमें अलाउद्दीन का नाम लिखा गया है, जिसको लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों और शहरवासियों ने नारजगी जताई है.
24 घंटे अंदर की गई कार्रवाई
यह मामला सामने आने के बाद लगातार विरोध किया जा रहा है. वहीं, रेलवे प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और शिलालेख पर लाल रंग से पुताई करवा दी. ये कार्रवाई विरोध के लगभग 24 घंटे अंदर की गई. ऐसे में यह कहा जा रहा है कि रेलवे ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी गलती मान ली है.
इतिहास, संस्कृति और धार्मिक महत्व
इस मामले को लेकर लोगों का कहना है कि रेलवे स्टेशन केवल आवागमन का केंद्र नहीं होता बल्कि वह किसी शहर की पहचान भी होता है. ऐसे में वहां लगाए जाने वाले शिलालेख में स्थानीय इतिहास, संस्कृति और धार्मिक महत्व का सही उल्लेख होना चाहिए.
सेवानिवृत्त स्टेशन अधीक्षक गोपाल जोशी का कहना है कि जालोर रेलवे स्टेशन का नया भवन शहर की पहचान बनने वाला है इसलिए यहां लगाए गए शिलालेख की सामग्री स्थानीय इतिहासकारों से जांच करवाने के बाद तैयार की जानी चाहिए थी.
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