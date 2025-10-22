Zee Rajasthan
आशिक की सनक ने ले ली प्रेमिका की जान, छोटी सी अनबन में दबा दिया गला, फिर नाले के पास जलाया शव

Jalore News: राजस्थान में जालौर जिले की रानीवाड़ा थाना पुलिस ने एक गुमशुदा महिला की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान लसाराम मेघवाल निवासी मेड़ा के रूप में हुई है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने प्रेम-प्रसंग में अनबन के चलते महिला का अपहरण कर गला दबाकर हत्या कर दी और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को आग लगाकर जलाने की कोशिश की.

आशिक की सनक ने ले ली प्रेमिका की जान, छोटी सी अनबन में दबा दिया गला, फिर नाले के पास जलाया शव

Jalore News: जालौर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. रानीवाड़ा थाना पुलिस ने एक गुमशुदा महिला की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान लसाराम मेघवाल निवासी मेड़ा के रूप में हुई है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने प्रेम-प्रसंग में अनबन के चलते महिला का अपहरण कर गला दबाकर हत्या कर दी और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को आग लगाकर जलाने की कोशिश की.

बरसाती नाले के पास मिला शव

एसपी शैलेन्द्र सिंह इंदोलिया के निर्देशन और थानाधिकारी दीपसिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने महज दो दिन में मामले का पर्दाफाश कर दिया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बरसाती नाले में स्थित एक पाइप से महिला का अधजला शव बरामद किया. एफएसएल और एमओबी टीम को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने साक्ष्य जुटाकर अपराध की पुष्टि की.

नाले के पास आग लगाकर जलाने की कोशिश

पुलिस के अनुसार, मृतका और आरोपी के बीच पिछले कुछ समय से प्रेम संबंध थे लेकिन हाल ही में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसी अनबन के चलते आरोपी ने महिला को अपने साथ बुलाया और सुनसान जगह ले जाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने शव को नाले के पास आग लगाकर जलाने की कोशिश की ताकि पहचान मिटाई जा सके.

लसाराम मेघवाल पर शक

रानीवाड़ा थाना पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तुरंत जांच शुरू की थी. तकनीकी सर्विलांस, कॉल डिटेल्स और संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर पुलिस को लसाराम मेघवाल पर शक हुआ. पूछताछ के दौरान उसने अपराध कबूल कर लिया और पुलिस को उस जगह तक ले गया जहां शव छिपाया गया था.

फिलहाल आरोपी से विस्तृत पूछताछ जारी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हत्या की योजना में किसी और की भूमिका तो नहीं थी. इस सनसनीखेज वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस का कहना है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

