Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

Jalore: रत्नेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे यूपी CM योगी आदित्यनाथ, बंदरों के चौराहे पर इन्हें खिलाई रोटी, देखें तस्वीरें

Jalore News: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौर पहुंचे, जहां उन्होंने सिरे धाम में रत्नेश्वर महादेव मंदिर की 375वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. वहीं, उन्होंने बंदरों के चौराहे पर बंदरों की रोटी खिलाई. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByHeeralal bhati
Published:Mar 16, 2026, 03:34 PM IST | Updated:Mar 16, 2026, 03:34 PM IST

Trending Photos

क्या बीकानेर में बढ़ने वाली हैं विधानसभा सीटें? परिसीमन के बाद 7 से सीधे 10 तक पहुंच सकती है संख्या, समझे संभावना
8 Photos
rajasthan parisiman 2026

क्या बीकानेर में बढ़ने वाली हैं विधानसभा सीटें? परिसीमन के बाद 7 से सीधे 10 तक पहुंच सकती है संख्या, समझे संभावना

राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव, अगले तीन दिन इन जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव, अगले तीन दिन इन जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

किसानों के खाते में फिर होगी रुपयों की एंट्री, PM किसान के बाद CM सम्मान निधि किस्त पर बड़ा अपडेट!
8 Photos
CM Kisan Samman Nidhi

किसानों के खाते में फिर होगी रुपयों की एंट्री, PM किसान के बाद CM सम्मान निधि किस्त पर बड़ा अपडेट!

CNG, पेट्रोल और डीजल ने जेब कर दी खाली, अब इन तरीकों से आधे खर्च में होगा आपका सफर!
8 Photos
Cheap Modes Of Travel In Rajasthan

CNG, पेट्रोल और डीजल ने जेब कर दी खाली, अब इन तरीकों से आधे खर्च में होगा आपका सफर!

Jalore: रत्नेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे यूपी CM योगी आदित्यनाथ, बंदरों के चौराहे पर इन्हें खिलाई रोटी, देखें तस्वीरें

Jalore News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर जालौर पहुंचे, जहां उन्होंने सिरे धाम में रत्नेश्वर महादेव मंदिर की 375वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया. इस अवसर पर आयोजित महायज्ञ में उन्होंने पूर्णाहुति दी और बाद में सिरे मंदिर के कन्यागिरी प्रांगण में आयोजित विशाल धर्मसभा को संबोधित किया.

अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने 'सिद्धों की जय, सनातन धर्म की जय और भारत माता की जय' के जयघोष के साथ श्रद्धालुओं का अभिवादन किया. उन्होंने कहा कि योगी राज बाबा जालंधरनाथ जी की पावन साधना स्थली पर उपस्थित होना उनके लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने नाथ परंपरा के वर्तमान अधिपति महंत पीर गंगानाथ जी महाराज का अभिनंदन करते हुए कहा कि उनके सानिध्य में रत्नेश्वर महादेव मंदिर की 375 वर्ष पुरानी परंपरा को भव्य रूप से मनाया जा रहा है.

नाथ संप्रदाय से जुड़े विभिन्न संतों और महंतों का उल्लेख

उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से श्रद्धालुओं को महायज्ञ में सहभागी बनने और पुण्य अर्जित करने का अवसर मिला है. योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय से जुड़े विभिन्न संतों और महंतों का भी सम्मानपूर्वक उल्लेख करते हुए कहा कि इन संतों की साधना और मार्गदर्शन समाज को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की पहचान उसकी आध्यात्मिक परंपरा से है. यहां के पर्व, त्यौहार, ऋषि-मुनि, संत-महात्मा, किसान, सैनिक, युवा और मातृ शक्ति-इन सभी के योगदान से भारत महान बना है. उन्होंने महाभारत का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और मनुष्य रूप में जन्म लेना उससे भी अधिक दुर्लभ है. दुनिया में दो सौ से अधिक देश हैं, लेकिन भारत जैसा देश कहीं नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने सिरे मंदिर धाम के आध्यात्मिक वातावरण की चर्चा करते हुए कहा कि यहां आने वाले हर श्रद्धालु के मन में शांति और भक्ति का भाव उत्पन्न होता है. उन्होंने बताया कि पहले यहां आने का मार्ग कठिन था, लेकिन अब संतों के प्रयास से सुगम मार्ग बना है, जिससे हजारों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं.

बंदरों के चौराहे का विशेष उल्लेख
अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में बने बंदरों के चौराहे का विशेष उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में बंदरों के लिए अलग से एक स्थान बनाया गया है, जिसे चौराहा कहा जाता है. उन्होंने कहा कि जब वे वहां पहुंचे तो अनेक बंदर वहां एकत्र हो गए.

योगी ने बताया कि उन्होंने एक बंदर को रोटी दी. बंदर ने उसे शांतिपूर्वक बैठकर खाना शुरू किया. जब उन्होंने दूसरी रोटी देने का प्रयास किया तो बंदर ने तब तक दूसरी रोटी नहीं ली, जब तक पहली रोटी पूरी तरह समाप्त नहीं कर ली. उन्होंने कहा कि यह दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए. सामान्यतः बंदरों के बारे में माना जाता है कि वे छीना-झपटी करते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं था. वहां उपस्थित बंदरों में भी अनुशासन और शालीनता दिखाई दे रही थी.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह संतों की साधना और आध्यात्मिक वातावरण का प्रभाव है. उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य भी अपने जीवन में लोभ और संग्रह की भावना छोड़कर दूसरों तक पहुंचाने का भाव अपनाए, तो समाज में अशांति और अराजकता समाप्त हो सकती है. उन्होंने कहा कि लोभ को नियंत्रित करना भी एक प्रकार की साधना है और यह साधना जीवन में अपनाई जानी चाहिए. संतों की साधना स्थली का यही प्रभाव होता है कि वहां मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षियों के स्वभाव में भी परिवर्तन दिखाई देता है.

भारत की आध्यात्मिक परंपरा पर प्रकाश
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की भूमि संतों, ऋषियों और योगियों की साधना से पवित्र हुई है. यहां के आश्रमों में आध्यात्मिक वातावरण इतना प्रभावशाली होता था कि एक ही स्थान पर शेर और गाय भी शांतिपूर्वक पानी पी लेते थे. उन्होंने भगवान शिव के परिवार का उदाहरण देते हुए कहा कि शिव की सवारी बैल है और माता पार्वती की सवारी सिंह है.

गणेश की सवारी मूषक है और शिव के गले में सर्प है, जबकि कार्तिकेय की सवारी मोर है. सामान्य परिस्थितियों में ये जीव एक-दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, लेकिन भगवान शिव के परिवार में सब एक साथ रहते हैं. योगी ने कहा कि यह संदेश देता है कि विरोधी स्वभाव वाले लोग भी एक साथ मिलकर समाज को आगे बढ़ा सकते हैं. यही भारत की संस्कृति है, जहां विविधता में एकता दिखाई देती है.

वीरता और परंपरा का स्मरण
उन्होंने राजस्थान की वीरता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भूमि वीरों और वीरांगनाओं के बलिदान से गौरवान्वित रही है. जालौर के इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यहां के वीरों ने आक्रमणकारियों के विरुद्ध संघर्ष किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का निर्माण ऋषियों की साधना, वीरों के बलिदान, किसानों के परिश्रम, कारीगरों की कला और श्रमिकों के पसीने से हुआ है. जब समाज का प्रत्येक वर्ग राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है, तभी 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का निर्माण होता है.

संत परंपरा का महत्व
उन्होंने कहा कि संत-महात्मा समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं. संतों की परंपरा हमें सेवा, समरसता और अनुशासन का संदेश देती है. उन्होंने कहा कि गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है. अंत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतवासियों को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत पर गर्व होना चाहिए. उन्होंने कहा कि संतों की परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाकर समाज में एकता, शांति और समरसता को मजबूत किया जा सकता है. धर्मसभा में विभिन्न स्थानों से आए संत-महात्मा, नाथ संप्रदाय के महंत, जनप्रतिनिधि तथा हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJalore News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news