/कार ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला: जालोर में भीषण सड़क हादसा, रामदेवरा के दर्शन कर लौट रहे थे सभी दोस्त

Jalore News: जालोर में बुधवार रात सड़क हादसे में गुजरात के दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. कोतवाली थाना क्षेत्र में बाइपास पर रात करीब 9 बजे एक कार और बाइक की टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार महेश भाई पुत्र फुला भाई राठौड़ और पवन भाई पुत्र प्रताप भाई राठौड़ को गंभीर चोटें आईं. दोनों को एंबुलेंस की मदद से जालोर के ट्रोमा सेंटर पहुंचाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

12 बाइकों पर रामदेवरा दर्शन करने गए थे 24 दोस्त

फागज दादानवाड़ा निवासी गोपाल भाई ने बताया कि गुजरात के 24 दोस्त 11 अक्टूबर को 12 बाइकों पर सवार होकर रामदेवरा में बाबा रामदेवजी के दर्शन करने निकले थे. सभी ने 14 अक्टूबर को दर्शन किए और इसके बाद वापस लौटने लगे. इसी दौरान 15 अक्टूबर की रात जालोर शहर के पास बाइपास पर हादसा हो गया.

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जानकारी के अनुसार, हाईवे पर चढ़ते समय एक कार बाइक से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार महेश भाई और पवन भाई गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने कार और बाइक कब्जे में ली

हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार और बाइक को कब्जे में ले लिया है. परिवादी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई करेगी.