Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jalore
  • /कार ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला: जालोर में भीषण सड़क हादसा, रामदेवरा के दर्शन कर लौट रहे थे सभी दोस्त

कार ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला: जालोर में भीषण सड़क हादसा, रामदेवरा के दर्शन कर लौट रहे थे सभी दोस्त

Rajasthan News: जालोर में बाइपास पर कार और बाइक की टक्कर में गुजरात के दो युवक गंभीर घायल हो गए. दोनों 24 दोस्तों के साथ 12 बाइकों पर रामदेवरा में बाबा रामदेवजी के दर्शन कर लौट रहे थे. पुलिस ने कार और बाइक कब्जे में लेकर जांच शुरू की है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Oct 16, 2026, 03:53 PM IST | Updated:Oct 16, 2026, 03:53 PM IST
कार ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला: जालोर में भीषण सड़क हादसा, रामदेवरा के दर्शन कर लौट रहे थे सभी दोस्त
Image Credit: जालोर में बाइपास पर कार और बाइक की टक्कर में गुजरात के दो युवक गंभीर घायल हो गए.

Jalore News: जालोर में बुधवार रात सड़क हादसे में गुजरात के दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. कोतवाली थाना क्षेत्र में बाइपास पर रात करीब 9 बजे एक कार और बाइक की टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार महेश भाई पुत्र फुला भाई राठौड़ और पवन भाई पुत्र प्रताप भाई राठौड़ को गंभीर चोटें आईं. दोनों को एंबुलेंस की मदद से जालोर के ट्रोमा सेंटर पहुंचाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

12 बाइकों पर रामदेवरा दर्शन करने गए थे 24 दोस्त
फागज दादानवाड़ा निवासी गोपाल भाई ने बताया कि गुजरात के 24 दोस्त 11 अक्टूबर को 12 बाइकों पर सवार होकर रामदेवरा में बाबा रामदेवजी के दर्शन करने निकले थे. सभी ने 14 अक्टूबर को दर्शन किए और इसके बाद वापस लौटने लगे. इसी दौरान 15 अक्टूबर की रात जालोर शहर के पास बाइपास पर हादसा हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार, हाईवे पर चढ़ते समय एक कार बाइक से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार महेश भाई और पवन भाई गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने कार और बाइक कब्जे में ली
हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार और बाइक को कब्जे में ले लिया है. परिवादी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई करेगी.

राजस्थान में कहां है रामदेवरा?
रामदेवरा राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है. यह बाबा रामदेवजी के प्रसिद्ध मंदिर के लिए जाना जाता है. यहां हर साल राजस्थान के अलावा गुजरात और दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं. कई लोग समूह में पैदल यात्रा करते हैं, तो कई वाहन से रामदेवरा आते हैं. गुजरात के ये 24 दोस्त भी बाबा रामदेवजी के दर्शन करने के लिए निकले थे और लौटते समय जालोर के पास हादसे का शिकार हो गए.

संबंधित खबरें

राजस्थान में BJP की जीत का अगला प्लान तैयार! निकाय चुनाव के बाद अब पंचायतों पर CM भजनलाल का फोकस

राजस्थान पंचायत चुनाव: BJP से किसे मिलेगा टिकट, CM भजनलाल समेत दिग्गजों ने संभाला मोर्चा

चूरू में भीषण टक्कर से मचा हड़कंप: बाइक-स्कॉर्पियो की टक्कर में दो की मौत, 24 घंटे के भीतर दूसरा बड़ा हादसा

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Jalore news
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कार ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला: जालोर में भीषण सड़क हादसा, रामदेवरा के दर्शन कर लौट रहे थे सभी दोस्त
2
3
4
5